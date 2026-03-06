Napoli-Torino, per Simeone è la partita del cuore: prima al Maradona da ex dopo due scudetti vinti

Serata dal sapore speciale per Giovanni Simeone, che stasera col suo Torino sfiderà quello che è stato il suo primo amore, il Napoli.

Serata dal sapore speciale per Giovanni Simeone, che stasera col suo Torino sfiderà quello che è stato il suo primo amore, il Napoli. Una gara che vivrà nella maniera più intensa possibile, il figlio del Cholo che ha sempre avuto un legame unico e indissolubile con tutto il popolo partenopeo.

Dei titoli messi in bacheca, Simeone può ricordare lo scudetto 2022/2023, in cui ha segnato 9 reti tra campionato e coppe, gol importantissimi come quelli rifilati a Milan e Roma. Un legame che non si è mai spezzato, virale quell’intervista in cui Simeone disse: “Il giorno in cui stavo andando via direzione a Torino, mi sono messo in treno e ho pensato: ‘Che posso fare? Come faccio a scrivere un messaggio d’addio al Napoli, alla gente di Napoli e alla città?’. Non l’ho mai sentito come un addio, ma il viaggio in treno durava 5 ore, penso che avrò pianto 4 ore e mezza. 4 ore e mezza a piangere! Mi sono messo in un angolo da solo e non riuscivo a scrivere, era impossibile. Ho provato a scrivere ma non ci riuscivo. Poi la sera, che ero più tranquillo, ho provato a scrivere il messaggio che poi ho pubblicato”.

Un amore con Torino sbocciato immediatamente e un legame con Napoli mai sciolto. Il Cholito Simeone ha citato il cantante napoletano Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 dopo l’1-0 alla Lazio.

Per sempre Si…meone. Il Cholito cita Sal Da Vinci dopo il gol dell’1-0 alla Lazio. A celebrare il gol, l’amore con Torino, con la sua compagna e un legame con Napoli mai sciolto davvero. L’attaccante ha sbloccato la gara approfittando di una dormita della difesa biancoceleste dopo l’azione di Zapata. Un gol, pesante che ha aperto le marcature con Zapata che ha chiuso la gara nella ripresa. La rete n.10 in carriera di Simeone contro la Lazio, alla quale aveva già segnato anche nel 3-3 dell’Olimpico all’andata. 17 le presenze di Simeone contro la Lazio, quella di oggi è solo la 2 vittoria. L’altra era arrivata con la maglia del Verona. Successo 4-1 degli Scaligeri con poker dell’argentino.

Simeone, esultanza con dedica

Giovanni Simeone ha trovato il decimo gol in carriera contro la Lazio, in 17 presenze. 2 vittorie 5 pareggi e 10 sconfitte. Un bilancio che non migliora si aggiunge la Coppa Italia con le sconfitte che diventano 12. I gol aumentano in quel caso a 11. Una rete, quella dell’1-0 della gara poi vinta 2-0 con gol di Zapata, festeggiata emulando la coreografia di Per sempre si di Sal Da Vinci, vincitore del 76^ Festival di Sanremo. Il cantante Napoletano è piaciuto particolarmente a Simeone e consorte con il calciatore che ha deciso come da lui ammesso nel post partita di esultare in quel modo in caso di gol. Una rete che è arrivata dopo solo 22 minuti e che ha permesso ai granata di incanalare alla grande una partita che era iniziata ed è poi anche finita con una pesante contestazione contro Urbano Cairo. Successo importante che permette al Torino di staccare di 6 punti la zona retrocessione.