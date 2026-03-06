Trump e l’omaggio a Messi: “Sei il migliore trai migliori”

Lionel Messi e i giocatori dell’Inter Miami sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per celebrare la vittoria della squadra nella MLS Cup 2025.

Lionel Messi e i giocatori dell’Inter Miami sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (qui la visita di Cristiano Ronaldo, elogiato a sua volta dal Tycoon), per celebrare la vittoria della squadra nella MLS Cup 2025, il titolo del campionato nordamericano. L’evento si è svolto nella East Room della Casa Bianca. Ha seguito la tradizione statunitense di invitare i campioni delle principali leghe sportive a Washington.

Messi da Trump alla Casa Bianca: cosa è successo

La squadra di Miami ha conquistato il trofeo nel dicembre 2025 battendo i Vancouver Whitecaps 3-1 nella finale, coronando una stagione storica guidata proprio da Messi, nominato anche MVP della lega per il secondo anno consecutivo. Durante la cerimonia, Trump ha elogiato il fuoriclasse argentino e l’impatto che ha avuto sul calcio negli Stati Uniti dopo il suo arrivo nel club nel 2023. “Leo, sei il migliore tra i migliori. Sei arrivato e hai vinto subito. Non è facile e su di te c’era molta pressione”, ha dichiarato il presidente davanti alla squadra e agli invitati.

🔴 TRUMP A MESSI: “He recibido muy buenos jugadores en la Casa Blanca, pero no ganan. Tu ganaste, tú eres lo mejor de lo mejor”. La cara de felicidad de Messi jajajaj pic.twitter.com/eM2Wpweq6u — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) March 5, 2026

Messi è entrato nella sala insieme al presidente e ai dirigenti del club. Non ha tenuto un discorso pubblico durante l’evento. Il capitano dell’Inter Miami ha consegnato a Trump alcuni regali simbolici. Un pallone rosa personalizzato della squadra e una maglia del club. La dirigenza ha aggiunto anche un orologio commemorativo.

Messi alla Casa Bianca: chi c’era insieme a lui

Alla visita (qui la visita di Ronaldo e il selfie di Elon Musk) hanno partecipato diversi protagonisti della squadra, tra cui Luis Suárez e Rodrigo De Paul. Presenti anche il commissario della Major League Soccer Don Garber e il proprietario del club Jorge Mas. Quest’ultimo nel suo intervento ha sottolineato come il progetto dell’Inter Miami abbia contribuito a far crescere la popolarità del calcio negli Stati Uniti. Nel suo discorso Trump ha alternato commenti sportivi a riferimenti politici e all’attualità internazionale. Ha citato anche questioni geopolitiche e il futuro del calcio negli Stati Uniti in vista del Mondiale 2026, che sarà organizzato proprio in Nord America.