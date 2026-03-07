Home » Motori » Allarme Ferrari, Hamilton spaventa tutti: “Stagione finita”

Allarme Ferrari, Hamilton spaventa tutti: “Stagione finita”

di

La stagione della Formula 1 si apre all’insegna delle polemiche e il sette volte campione del mondo gela il Cavallino Rampante

“Stagione finita”: sono le parole di Lewis Hamilton che hanno gelato il paddock al termine della prima sessione di qualifiche del Mondiale di F1.

Hamilton F1
Hamilton gela la F1 (Instagram Lewis Hamilton) – Sportitalia.it

Una sessione che ha avuto una protagonista assoluta: la Mercedes. Primo Russell, secondo Antonelli e se questo era da mettere in preventivo, a sentire le indiscrezioni della vigilia, ciò che fa più paura è il distacco abissale rifilato alla concorrenza: otto decimi, quasi un secondo, sintomo di uno strapotere che potrebbe decretare già la fine del campionato.

Ed è proprio questo che dice senza girarci intorno Lewis Hamilton. Domani partirà dalla settima posizione, ma l’inglese è preoccupato di quel che sarà l’evolversi della stagione: se davvero è questo il gap che la Mercedes ha nei confronti delle altre monoposto, è quasi inutile scendere in pista.

“Se questo sarà il vantaggio della Mercedes per alcuni mesi, allora la stagione è finita”, la cruda previsione che Lewis Hamilton a Sky Sport UK. Una previsione alla quale però ha fatto seguito anche un duro attacco alla FIA, chiamata ad intervenire per porre fine ad una disparità evidente.

Hamilton contro Mercedes e Fia

Tutto parte dall’ormai famoso rapporto di compressione del motore V6: capace di rispettare i limiti del regolamento a freddo, ma che cambia in regime di operatività.

Russell Antonelli
Dominio Mercedes e la rabbia di Hamilton (Instagram George Russell) – Sportitalia.it

Una trovata che ha alimentato le polemiche per tutto l’inverno, con la Fia che è intervenuto introducendo una modifica il regolamento che impone il rispetto del rapporto di compressione anche a 130°. Il tutto però che sarà operativo dal 1° giugno: per sette Gp quindi la Mercedes potrà continuare ad avere il vantaggio visto in scena nelle qualifiche di Melbourne.

Una situazione che ad Hamilton non va giù: “Se il motivo è questo (il rapporto di compressione, appunto, ndr), sarò deluso che la Fia abbia permesso che fosse così. E spingerò la mia squadra a fare la stessa cosa”. Difficile però trovare un rimedio ad una situazione del genere: bisognerà quindi aspettare le prossime gare e capire se davvero il vantaggio delle frecce d’argento sia dovuto al rapporto di compressione.

Così fosse, salvo nuovi interventi della Fia, si assisterà almeno fino a giugno ad un dominio incontrastato della scuderia tedesca. Proprio quello che nessuno, a partire quasi certamente dalla stessa Fia, vorrebbe perché significherebbe tornare indietro al 2014 e agli anni del noioso dominio Mercedes.

