Genoa-Roma, tripudio rossoblù sprofondo Gasp

Crolla al Ferraris la Roma di Gian Piero Gasperini, la sfida del cuore va a De Rossi che affonda la “sua” Roma e conquista 3 punti fondamentali nella lotta salvezza. Passo falso per i giallorossi nella corsa Champions.

Termina 2-1 per il Genoa la gara del Ferraris contro la Roma. Dopo il pari subito in extremis dalla Juventus, un altro risultato negativo per la banda Gasperini. Gara che si stappa al 52′ quando un ingenuo Pellegrini commette fallo da rigore. Dal dischetto si presenta Messias che calcia centrale e spiazza Svilar. Pari giallorosso che arriva al 55′ con Ndicka che risolve una mischia in area e di testa fa 1-1. Al 80′ crolla la banda del Gasp. Vitinha riceve in area da Masini e dalla breve distanza appoggia in rete per il 2-1 finale. Passo decisivo per il Genoa nella lotta per la salvezza. Ora +6 sulla Cremonese terzultima. Roma che frena ed è ora 5^ alla pari con il Como 4^ a +1 sulla Juventus 6^.

Primo tempo senza gol

Primo giallo dopo 12 minuti. Ammonito Ndicka. Il centrale era diffidato e salterà la prossima gara in trasferta contro il Como. 4 minuti e anche Masini entra nel taccuino del direttore di gara, anche lui diffidato sarà squalificato contro il Verona. Non succede praticamente nulla, al 40′ giallo anche per Malen che tentando una rovesciata colpisce Ostigard. Al 45′ ci prova il Genoa. Traversone di Messias con Ekuban che cerca la deviazione ma non trova lo specchio della porta. Primo tempo che termina 0-0 al Ferraris tra il Genoa di Daniele De Rossi e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Vitinha la decide, vince il Genoa

Pronti via e subito un cambio nella Roma. Fuori l’ex Venturino e dentro Bryan Cristante. Al 50′ rigore per il Genoa. Fallo di Pellegrini su Ellertsson. Dal dischetto si presenta Junior Messias che calcia centrale e batte Svilar. 1-0 Genoa. Occasione per il raddoppio del Grifone al 54′. Calcia Ekuban con il mancino ma non trova lo specchio della porta. Un minuto e la Roma pareggia. Mischia in area con Mancini che colpisce di testa, salvataggio di Messias con Ndicka che approfitta del flipper e trova il gol dell’1-1. Il terzo consecutivo. Cambia Gasp, fuori Pellegrini, dentro El Aynaoui. Al 64′ doppio cambio Genoa. Dentro Colombo e Malinovskyi. Fuori Ekhator e Messias. Roma che cambia ancora al 69′ dentro Ghilardi per Rensch. Al 75′ il cambio della svolta. Fuori Ekuban per Vitinha nel Grifone. Genoa che 4 minuti dopo perde Ellertsson. Entra Martin. Un minuto e Vitinha fa 2-1. Cross di Masini per la punta che da pochi passi appoggia alle spalle di Svilar. Doppio cambio per Gasp. Escono Celik e Mancini, dentro Vaz e Ziolkowksi. La Roma cerca il pari ma è Malinovsky a sfiorare il 3-1. Finisce così vince il Grifone.