Milan-Inter, braccio di Ricci e rigore non dato: la reazione di Chivu

Il derby di Milano si è concluso tra le proteste nerazzurre. Il tocco con il braccio di Ricci ha scatenato i social dove l’episodio è stato paragonato al tocco di braccio di Bisseck in Inter-Lazio della scorsa stagione.

Un tocco di mano di Ricci nel finale della gara tra Milan e Inter ha creato grande polemica sui social. Al termine della gara hanno analizzato l’episodio Cristian Chivu e Federico Dimarco. L’allenatore non si è voluto soffermare su quanto accaduto. Il difensore ha fatto invece un paragone con un episodio del passato. Il direttore di gara, Doveri, non ha visto l’episodio e non è stato richiamato dal VAR che ha ritenuto non punibile il tocco di braccio di Ricci. Il braccio del centrocampista è stato considerato in figura. Per la sala VAR, quindi, il braccio di Ricci non ha aumentato il volume del corpo. Un episodio questo che ha scatenato nel finale la rabbia di tutto il mondo interista.

Milan-Inter, l’episodio che crea polemiche

In pieno recupero Dumfries colpisce di testa nell’area del Milan e il pallone finisce sul braccio del centrocampista rossonero, che poi controlla e libera. I giocatori dell’Inter chiedono subito il calcio di rigore ma l’arbitro lascia proseguire ed il VAR non interviene. L’arbitro Doveri non ha visto l’episodio perché girato ma in sala VAR si è ritenuto che il braccio fosse in linea con il corpo e non fuori sagoma non aumentando il volume. Dalle immagini in questo caso sembra che Ricci aumenti il volume anche se in realtà da dove arriva la palla il braccio pare essere davanti al corpo. Questo forse ha convinto il VAR a non richiamare Doveri al monitor. In ogni caso anche la vicinanza dell’azione tra il colpo di testa di Dumfries e il tocco col braccio di Ricci può aver influito.

Le parole di Chivu e Dimarco

Cristian Chivu, ha commentato così il rigore non concesso all’Inter nel finale della gara contro il Milan persa per 1-0 con il gol di Estupinan: “L’episodio del rigore? C’e un Var e un Avar che hanno fatto un check, così mi hanno detto, e non ho niente da dire. Penso alla prestazione“. Così invece Federico Dimarco: “Il rigore? “All’inizio non lo avevo visto, ho visto Pio alzare il braccio… Ogni domenica ci sono episodi su cui si parla, non mi piace farlo, dico solo che il braccio è largo e si poteva fare un check al VAR e far decidere all’arbitro. Sono partite importanti, l’anno scorso per un episodio simile in Inter-Lazio ci hanno pareggiato la partita“.