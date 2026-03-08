Milan-Inter, Modric porta gli amici a San Siro: c’è anche Mario Mandzukic

Il derby di Milano diventa una serata speciale per Luka Modric: il regista del Milan affronterà l’Inter a San Siro circondato dall’affetto di sessanta amici in tribuna, tra cui anche l’ex compagno croato Mario Mandzukic.

Questa sera lo stadio di San Siro ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby tra Milan e Inter. Per molti giocatori è una sfida già vissuta, ma per Luka Modric sarà una prima volta assoluta.

Il regista croato del Milan si prepara infatti a disputare il suo secondo derby di Milano, il primo in “casa” del Milan. Un evento speciale che ha deciso di condividere con alcune delle persone più importanti della sua vita.

Modric, sessanta amici in tribuna per il derby

Per rendere ancora più memorabile la serata, Modric ha acquistato ben sessanta biglietti destinati ad amici e familiari, invitati a sostenere dal vivo il regista della formazione rossonera. Un segno evidente di quanto il centrocampista tenga a questa partita e alla possibilità di viverla circondato dall’affetto dei suoi cari.

Mandzukic tra gli amici di Modric

Tra gli ospiti più attesi sugli spalti ci sarà anche Mario Mandzukic, ex compagno di nazionale di Modric e volto molto noto al calcio italiano. L’ex centravanti croato ha condiviso con il regista del Milan numerose battaglie con la maglia della Croazia e il loro rapporto è rimasto molto solido anche dopo il ritiro dal calcio giocato.

Mandzukic conosce bene anche l’ambiente rossonero: nella fase finale della sua carriera ha infatti indossato per qualche mese la maglia del Milan. Oggi, dopo il ritiro dal calcio giocato, la sua vita professionale è cambiata. L’ex attaccante lavora infatti nello staff della nazionale croata come assistente del commissario tecnico Zlatko Dalic, continuando così a contribuire al percorso della selezione con cui ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

Mandzukic ieri a Torino

In questi giorni Mandzukic si trova proprio in Italia e ne ha approfittato per fare visita a diversi ambienti che hanno segnato il suo passato calcistico. Ieri, ad esempio, era presente allo Allianz Stadium in occasione della partita tra Juventus e Pisa. Prima del calcio d’inizio ha fatto un giro di campo e ha salutato i tifosi bianconeri, che gli hanno riservato un’accoglienza calorosa.

Il legame tra Mandzukic e la Juventus è rimasto infatti molto forte. Durante gli anni trascorsi a Torino, l’attaccante croato si è guadagnato l’affetto del pubblico grazie al suo spirito di sacrificio, alla grinta e alla capacità di essere decisivo nelle partite importanti. Non sorprende quindi che la sua presenza allo stadio sia stata accolta con entusiasmo.