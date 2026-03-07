Milan, Allegri chiaro sul futuro: “Sto molto bene qui”

Alla vigilia del derby con l’Inter, Massimiliano Allegri parla del momento del Milan, degli obiettivi stagionali e del suo futuro in rossonero. Il tecnico invita la squadra a restare concentrata sulla corsa Champions e chiede ai tifosi sostegno.

A Milanello si respira già il clima del derby. Alla vigilia della sfida con l’Inter, Massimiliano Allegri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, mentre il proprietario del Milan Gerry Cardinale era atteso nel centro sportivo per salutare squadra e staff. L’allenatore livornese ha subito messo il focus sulla partita, sottolineando il peso della stracittadina ma senza perdere di vista il percorso della squadra.

“È sempre una partita particolare, bella e speciale da vivere”, ha spiegato il tecnico rossonero. “Si affrontano la prima e la seconda in classifica, ma i tre punti sono uguali a quelli di Cremona”. Un derby importante, dunque, ma non decisivo secondo Allegri: “L’unica cosa domani sera è giocare e viverla, poi dopo la partita vedremo se saremo a -7, -10 o -13”.

Milan, obiettivo chiaro

L’allenatore ha ribadito anche quale sia l’obiettivo prioritario del Milan in questa stagione. “L’importante è avere chiaro l’obiettivo: 57 punti non bastano per tornare in Champions e ne servono tanti altri per arrivare tra le prime quattro”. La corsa europea resta quindi il vero traguardo dei rossoneri.

La formazione del Milan per il derby

Sul piano della formazione, qualche dubbio rimane. Bartesaghi è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere a disposizione: “Domani deciderò se utilizzarlo, ma Estupinan sta bene”. Non saranno invece disponibili Gabbia, Loftus e Gimenez. Quest’ultimo sta migliorando, ma non è ancora pronto per tornare a lavorare con i compagni.

L’avversario, l’Inter

Parlando dell’Inter, Allegri ha riconosciuto il valore degli avversari: “È sei anni che lotta per i primi due posti e lo dimostra con prestazioni importanti. È la migliore del campionato: ha giocatori tecnici e fisici, ha trovato Esposito là davanti che è bravo ed è la squadra più forte”.

Il futuro di Allegri? Al Milan

Non poteva mancare un passaggio sul suo futuro sulla panchina rossonera. L’allenatore ha voluto chiarire la situazione: “Ho un contratto fino al 2027, il futuro è questa sfida, fino a quando non abbiamo raggiunto l’obiettivo occorre restare sul presente”. E ha ribadito il suo legame con il club: “Sono legato al Milan fino al 2027 e qui sto bene”.

La visita di Cardinale

La presenza di Cardinale a Milanello è stata accolta con favore dallo stesso Allegri: “È già la terza volta che viene in pochi giorni ed è importante che sia qui, perché dimostra che la proprietà ha interesse e vuole costruire qualcosa di importante”.

Infine, un commento sui fischi rivolti a Bastoni nelle ultime settimane. Allegri ha preferito spostare l’attenzione sulla squadra: “La cosa che dovranno fare i nostri tifosi è soprattutto sostenere il Diavolo”. Il messaggio è chiaro: concentrazione totale sul derby e sulla corsa alla Champions.