Un episodio clamoroso e senza precedenti ha scosso il calcio tedesco nel weekend, durante una partita della 2. Bundesliga tra il Munster e l’Hertha Berlino.

Nel finale del primo tempo della gara disputata al LVM‑Preußenstadion di Munster, un tifoso incappucciato ha fatto invasione di campo e ha letteralmente staccato la spina del sistema VAR mentre l’arbitro si stava preparando a rivedere un’azione controversa.

Choc in Germania, VAR distrutto: l’accaduto

L’episodio è avvenuto dopo un contatto in area tra il difensore del Munster, Niko Koulis e il centrocampista dell’Hertha Michael Cuisance. Inizialmente il direttore di gara, Felix Bickel, aveva lasciato correre, ma pochi istanti dopo era stato richiamato dalla sala VAR per valutare l’eventuale calcio di rigore. Come da protocollo, l’arbitro si è avvicinato al monitor a bordo campo per rivedere le immagini. Quando però ha provato a guardare lo schermo, si è trovato davanti a una scena surreale: il monitor era completamente nero.

La causa è stata scoperta poco dopo. Un tifoso, con il volto coperto, era riuscito a superare le barriere di sicurezza e a raggiungere l’area tecnica vicino al campo, scollegando l’alimentazione dell’attrezzatura VAR. Il gesto aveva l’obiettivo evidente di impedire la revisione arbitrale e quindi influenzare la decisione sul possibile rigore.

🚨💣 THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026 💀🤣 In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable — causing the giant screen to go completely black! 😳 The referee was heading over to review… pic.twitter.com/X4Rk1CVPit — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026

Storia a lieto fine

Nonostante il sabotaggio, la tecnologia non è stata completamente neutralizzata. Il VAR, che opera da remoto dalla sala operativa di Colonia, ha comunque analizzato le immagini e comunicato la decisione all’arbitro in campo. L’assistente VAR ha confermato il fallo, suggerendo l’assegnazione del rigore all’Hertha Berlino. A quel punto Bickel ha indicato il dischetto e la decisione è stata resa ufficiale. Il penalty è stato poi trasformato dall’attaccante Fabian Reese.

L’episodio ha provocato grande confusione nello stadio e ha rapidamente fatto il giro dei media. Secondo quanto ricostruito, il gesto potrebbe essere stato pianificato: nel settore dei tifosi del Munster è infatti comparso poco dopo uno striscione con la scritta “Staccate la spina al VAR”, segno che l’azione non sarebbe stata improvvisata.