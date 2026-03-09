Sampdoria, suggestione Mancini: contatti avviati. C’è un problema da superare

La Sampdoria è in crisi nera e l’orizzonte non è purtroppo sereno. Il pesante ko contro il Frosinone porterà la dirigenza a un probabile cambio in panchina. E c’è l’idea romantica legata a Mancini.

Il sogno di Manfredi si chiama Roberto Mancini. Sono ore decisive per il futuro sulla panchina blucerchiata di Foti. Il tecnico dell’Al Sadd è rientrato in Italia da Doha e, come ricorda Il Secolo XIX, il campionato qatariota è stato sospeso fino a data da destinarsi in seguito allo scoppio della guerra in Medio Oriente.

Mancini tra sogno e realtà

Non si tratterebbe di un’operazione semplice. La Fifa potrebbe dare la possibilità a chi è tesserato per i club qatarioti di sospendere temporaneamente i contratti e di potersi accasare in un’altra società. Come accadde alle ucraine dopo l’invasione della Russia.

Secondo Il Secolo XIX, comunque, ci sono altri nomi al vaglio della dirigenza e il ventaglio di ipotesi è comunque abbastanza consistente. Il momento del club blucerchiato è davvero negativo perché dopo il successo contro il Padova di metà febbraio sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, che hanno fatto sprofondare nella paura tutti i tifosi.

La situazione complicata dei blucerchiati

Enrico Nicolini, ospite di Telenord, ha parlato così del momento della Samp: “Il problema non è solo il risultato, ma l’atteggiamento. Si può anche perdere a Frosinone lottando e combattendo, ma la sensazione di oggi è quella di una squadra allo sbando. Dopo soli trenta secondi ci siamo “incartati” e l’avversario si è presentato solo davanti alla porta; tre minuti dopo, un’altra occasione clamorosa concessa su colpo di testa. La squadra sembra vuota, priva di spirito battagliero e della volontà di dare una soddisfazione ai 1.200 tifosi che si sono fatti chilometri per seguirla”.

La classifica

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 58

Palermo 57

Catanzaro 49

Modena 44

Juve Stabia 40

Cesena 39

Sudtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31

Sampdoria 30

Mantova 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Pescara 25