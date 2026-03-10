Galatasaray, coreografia da brividi: Osimhen si emoziona – VIDEO

A Istanbul una coreografia emozionante dei tifosi del Galatasaray fa commuovere Victor Osimhen prima della sfida di Champions League contro il Liverpool. Il tributo alla sua carriera e alla madre scomparsa segna una notte speciale al RAMS Park.

Emozioni fortissime a Istanbul prima del fischio d’inizio della sfida di Champions League tra Galatasaray e Liverpool. Nel suggestivo scenario del RAMS Park, l’andata degli ottavi di finale ha regalato un momento carico di sentimento che ha avuto come protagonista assoluto Victor Osimhen.

La coreografia dei tifosi del Galatasaray dedicata a Osimhen

L’attaccante nigeriano, amatissimo dai tifosi giallorossi, non è riuscito a trattenere le lacrime durante la presentazione delle squadre. Mentre lo stadio si preparava alla grande sfida europea, sugli spalti è andata in scena una coreografia spettacolare e profondamente toccante preparata dai sostenitori del Galatasaray proprio per lui.

Il gigantesco striscione esposto sugli spalti recitava una frase semplice ma potente: “Siamo una famiglia e una famiglia è tutto”. Attorno a quel messaggio, i tifosi hanno costruito un mosaico che raccontava la carriera di Osimhen: dalle prime esperienze calcistiche fino ai traguardi raggiunti nel calcio europeo. Sopra tutto, come a vegliare su di lui dal cielo, la figura della madre dell’attaccante, scomparsa quando il calciatore aveva appena tre anni.

We are family and family is everything! 💛❤️ Büyük Galatasaray taraftarından Liverpool maçı öncesinde yine harika bir koreografi! #GSvLIV #UCL pic.twitter.com/C9IG3UwRF3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 10, 2026

La commozione di Osimhen

Un gesto che ha colpito nel profondo il bomber nigeriano. Osimhen, visibilmente commosso, ha abbassato lo sguardo e si è portato le mani al volto mentre lo stadio lo applaudiva. Un momento autentico, di quelli che ricordano come il calcio possa andare oltre il risultato e diventare racconto di vita, sacrifici e affetti.

Per Osimhen, del resto, Istanbul rappresenta una tappa molto importante dello straordinario percorso di crescita iniziato in Nigeria e culminato in Europa prima con il Lille e poi con la conquista dello scudetto 2023 con il Napoli, sotto la guida di Luciano Spalletti. Da allora l’attaccante è diventato uno dei centravanti più forti del calcio internazionale e si sta affermando con la maglia del club turco.

Le voci di mercato

Il tributo dei tifosi del Galatasaray arriva anche in un momento particolare della stagione. Negli ultimi mesi, infatti, diverse voci di mercato hanno accostato il nome dell’attaccante alla Juventus, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento futuro. La coreografia dei sostenitori giallorossi è stata anche un modo per ribadire il legame fortissimo tra il giocatore e la piazza turca.

La partita contro il Liverpool

Dopo le emozioni del prepartita, il campo ha raccontato un’altra storia sorprendente. Il Galatasaray ha infatti battuto il Liverpool per 1-0 grazie al gol realizzato al 7’ da Mario Lemina, gelando i Reds e accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa.

Dopo aver eliminato la Juventus, per il Gala il discorso qualificazione si fa interessante anche se tutto resta comunque apertissimo. Il Liverpool proverà a ribaltare il risultato nella gara di ritorno, in programma il 18 marzo alle ore 21 nello storico stadio di Anfield. Una notte che promette spettacolo e tensione, dopo una serata a Istanbul già entrata nel cuore dei tifosi del Galatasaray, e soprattutto in quello di Victor Osimhen.