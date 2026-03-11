Juve, da Senesi a Kolo Muani: i 6 desideri di Spalletti per l’estate

La Juve sta già pianificando il prossimo mercato estivo insieme a Luciano Spalletti, con l’obiettivo di costruire una squadra più completa e competitiva.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta già pianificando il prossimo mercato estivo insieme a Luciano Spalletti, con l’obiettivo di costruire una squadra più completa e competitiva. Il tecnico avrebbe indicato alla dirigenza sei rinforzi per migliorare la rosa: un difensore centrale, un terzino destro, due centrocampisti con caratteristiche diverse, un trequartista e una prima punta.

Il primo obiettivo riguarda la difesa. Spalletti avrebbe chiesto un centrale affidabile per allungare le rotazioni e garantire maggiore solidità al reparto. In questo senso il profilo che piace è quello di Marcos Senesi, difensore argentino che viene considerato un’opportunità interessante anche dal punto di vista economico. Il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero dal Bournemouth e rappresenterebbe una soluzione utile per aumentare qualità ed esperienza nella linea arretrata.

Sulla fascia destra, invece, il nome più concreto sarebbe quello di Zeki Celik. Il terzino turco è apprezzato per la sua duttilità e per l’esperienza maturata in Serie A con la maglia della Roma. La Juventus lo considera un profilo funzionale per completare il reparto difensivo e garantire un’alternativa affidabile sulle corsie laterali.

A centrocampo, Spalletti avrebbe individuato due possibili rinforzi. Il sogno principale sarebbe Ederson, protagonista con l’Atalanta e valutato intorno ai 35-40 milioni di euro. Il brasiliano garantirebbe dinamismo, recupero palla e inserimenti offensivi, caratteristiche perfette per il gioco del tecnico toscano. Accanto a lui viene valutata anche un’operazione di respiro internazionale come quella che porta a Leon Goretzka, centrocampista di grande esperienza europea che porterebbe qualità e leadership alla mediana bianconera.

Per la posizione di trequartista, invece, l’attenzione sarebbe su Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma rappresenterebbe un’opzione interessante. Infine, l’obiettivo principale per l’attacco resta Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è molto apprezzato dal tecnico, che lo considera il perno ideale per completare il reparto offensivo. La Juventus aveva già provato a trattenerlo e potrebbe tornare all’assalto nel prossimo mercato estivo.

Quattro gol al Pisa e rilancio in zona Champions League: la Juventus di Luciano Spalletti convince e si riporta a -1 dal quarto posto occupato da Como e Roma. I giallorossi sono chiamati a rispondere domani contro il Genoa.

La Juventus di Luciano Spalletti torna a vincere e lo fa in maniera convincente: 4-0 al Pisa, con tutte le reti siglate nel secondo tempo. I gol portano la firma di Cambiaso, K. Thuram, Yildiz e Boga. Con questo successo i bianconeri si portano così a -1 dal quarto posto occupato ora da Como (vittorioso a Cagliari) e Roma a quota 51 (la classifica). I giallorossi sono chiamati ora a rispondere e saranno di scena domani al Ferraris, nella delicata sfida contro il Genoa dell’ex De Rossi.

Juventus convincente con il Pisa: il primo tempo

La Juventus fa a Luciano Spalletti il miglior regalo di compleanno. La prima occasione della gara è per il Pisa: al 5’ Moreo svetta di testa su un cross preciso di Angori, ma Perin è attento e riesce a respingere il tentativo evitando il vantaggio ospite. La squadra bianconera prova a reagire affidandosi soprattutto alle iniziative di Conceicao e Yildiz. Il portoghese si mette in evidenza con un tiro di sinistro dalla distanza che costringe Nicolas a intervenire, mentre il giovane talento turco cerca spesso di ricevere tra le linee per creare superiorità e dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Nonostante il possesso palla e la pressione crescente della Juventus, le occasioni realmente pericolose restano poche nella prima frazione. La più importante arriva al 31’, quando Cambiaso disegna un cross morbido verso il centro dell’area per David, che colpisce di testa ma non riesce a inquadrare la porta, spedendo il pallone sopra la traversa. Con il passare dei minuti la formazione allenata da Spalletti continua ad attaccare e ad alzare il baricentro, ma il Pisa resiste.

Juventus straripante nel 2° tempo: 4-0 al Pisa

Nella ripresa la partita cambia volto e la Juventus riesce finalmente a sbloccare il punteggio. Al 54’ Conceicao avvia l’azione offensiva e Yildiz serve al centro un pallone preciso che Cambiaso sfrutta nel migliore dei modi, colpendo di testa e firmando il gol dell’1-0. Il vantaggio dà fiducia ai bianconeri, che continuano a spingere e trovano il raddoppio poco dopo. Al 65’ McKennie recupera palla in zona offensiva, Locatelli prova la conclusione che si stampa sul palo e sulla ribattuta Thuram è il più rapido di tutti ad arrivare sul pallone e a depositarlo in rete per il 2-0.

Il Pisa accusa il colpo e fatica a reagire, lasciando spazi che la Juventus sfrutta con efficacia. Al 75’ arriva infatti anche il terzo gol: Conceicao è ancora protagonista nell’azione offensiva e Yildiz, dopo essersi liberato della marcatura, trova l’angolo basso con un destro preciso che non lascia scampo a Nicolas. Nel finale c’è spazio anche per il poker, firmato dal neoentrato Boga nei minuti di recupero.