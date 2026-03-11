Neymar, ancora ko a marzo per il decimo anno di fila: non è più una coincidenza

Ancora un infortunio nei giorni del compleanno della sorella per Neymar, escluso dal Santos contro il Mirassol. L’episodio riaccende una curiosa coincidenza che dura da dieci anni e crea dubbi sul suo futuro con il Brasile di Ancelotti.

L’ennesimo infortunio di Neymar arriva in un momento importantissimo per la sua stagione e, ancora una volta, coincide con un periodo che negli ultimi anni è diventato quasi una leggenda del calcio: i giorni del compleanno della sorella. Una coincidenza che si ripete per il decimo anno consecutivo e che continua ad alimentare curiosità, ironie e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Fuori dalla gara del Santos contro il Mirassol

Il fuoriclasse brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati del Santos per la partita contro il Mirassol, valida per il quinto turno del campionato di Serie A locale. La decisione è arrivata dopo che l’attaccante non ha partecipato all’allenamento della vigilia a causa di un affaticamento muscolare, problema fisico che ha convinto lo staff tecnico a non rischiarlo.

L’allenatore del Santos, Juan Pablo Vojvoda, ha quindi optato per l’esclusione del giocatore dalla gara, scelta che ha inevitabilmente acceso i riflettori su una coincidenza ormai diventata quasi tradizione: Neymar fermo proprio nei giorni in cui sua sorella festeggia il compleanno. Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, il brasiliano ha spesso dovuto fare i conti con infortuni o indisponibilità in questo stesso periodo dell’anno, un dettaglio che nel tempo ha assunto i contorni di una vera e propria curiosità statistica.

Neymar fuori dalle convocazioni Mondiali?

Ma al di là delle coincidenze, la situazione sportiva del giocatore è tutt’altro che banale. La sua assenza ha generato preoccupazione anche in ottica nazionale. La Federcalcio brasiliana segue con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni. Soprattutto perché il commissario tecnico Carlo Ancelotti aveva inserito Neymar in una lista preliminare di convocati per le prossime amichevoli internazionali di marzo.

Il tecnico italiano aveva pianificato di osservare da vicino la prestazione dell’attaccante durante la sfida contro il Mirassol. Per questo motivo era prevista anche la sua presenza allo stadio Maião, nello stato di San Paolo, dove avrebbe potuto valutare direttamente la condizione dell’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain prima di prendere una decisione definitiva.

L’infortunio di Neymar cambia i piani di Ancelotti

L’infortunio cambia però i piani. L’assenza dal campo rende più difficile una valutazione completa e apre nuovi interrogativi sul ruolo che Neymar potrà avere nelle prossime convocazioni della Seleção. La lista ufficiale dei giocatori scelti per le amichevoli verrà annunciata personalmente da Ancelotti lunedì prossimo.

Nel frattempo, il futuro del 34enne con la nazionale brasiliana resta sospeso. Le sue condizioni fisiche e la continuità di rendimento saranno fattori decisivi non solo per le sfide imminenti, ma anche per capire se potrà davvero essere protagonista sulla strada che porta alla Coppa del Mondo del 2026. E ancora una volta, tutto questo accade proprio nei giorni del compleanno di sua sorella.