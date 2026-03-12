Caldara elogia Gasperini: “Ha dato più lui all’Atalanta che il contrario”

Mattia Caldara elogia Gian Piero Gasperini: durante Sportitalia Mercato, l’ex difensore ha parlato così di chi lo ha avuto a Bergamo nell’esperienza all’Atalanta.

Mattia Caldara elogia Gian Piero Gasperini: durante Sportitalia Mercato, l’ex difensore ha parlato così di chi lo ha avuto a Bergamo nell’esperienza all’Atalanta. Il calciatore, passato anche dal Milan, ha speso parole al miele per l’attuale allenatore della Roma. Ma cosa ha detto nello specifico?

Caldara: “Credo che abbia dato dato più Gasperini all’Atalanta”

Queste le dichiarazioni di Mattia Caldara a Sportitalia: “Credo che abbia dato dato più Gasperini all’Atalanta. Secondo me ha dato la possibilità, l’idea e ambizione a una società che prima a che c’era lui andava dalla A alla B. Con la sua ambizione e il suo lavoro è riuscito a far credere a tutti di poter fare determinate cose. Il primo anno siamo arrivati a febbraio con 50 punti, ma lui voleva andare oltre. Vedeva la possibilità di fare qualcosa di grande, la società è stata brava a prendere calciatori forti ma la base iniziale che ha dato lui – nell’ambizione e nel lavoro – ha fatto la differenza”.

