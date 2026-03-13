Juve, Vlahovic: niente Udine. Conceicao apre a Bernardo Silva

Non arrivano buone notizie in casa Juve in vista della gara contro l’Udinese di domani. Dusan Vlahovic non sarà infatti convocato. Intanto in conferenza stampa ha parlato Francisco Conceicao.

Niente Udinese per Dusan Vlahovic. Settimana scorsa Luciano Spalletti aveva ammesso che il serbo aveva messo nel mirino la gara contro i bianconeri, il rientro dell’ex Fiorentina è però ancora una volta rimandato con Vlahovic che non verrà convocato per la trasferta in terra friulana. Al suo posto potrebbe rientrare a sorpresa Arkadiusz Milik. Il polacco si è allenato tutta la settimana è a disposizione e potrebbe essere convocato. Intanto nella conferenza pre-Udinese ha parlato Francisco Conceicao, esterno portoghese della Juventus. L’attaccante si è concentrato sul momento della squadra ma ha parlato anche di calciomercato, interrogato sul futuro del connazionale Bernardo Silva.

Niente Udine per Vlahovic

Continua il momento no di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’attaccante bianconero non potrà partecipare neanche alla trasferta di Udine. Una convocazione che solo qualche giorno fa sembrava certa e che invece non è arrivata per Vlahovic. Il serbo che già aveva saltato il Pisa, puntava a rientrare contro la banda Runjaic e dovrà mettere ora nel mirino la gara casalinga con il Sassuolo del 21 marzo. Se non dovesse recuperare il suo rientro si sposterà direttamente dopo la sosta il 6 aprile con il Genoa allo Stadium. Chi invece potrebbe essere clamorosamente convocato è Arkadiusz Milik out da quasi 2 anni. Il polacco si è allenato per tutta la settimana con i ragazzi di Spalletti ed è a disposizione del tecnico di Certaldo.

Le parole di Conceicao

Francisco Conceicao ha parlato così in vista della gara con l’Udinese: “L’unione che abbiamo è la base di tutto, senza quello è difficile. Noi durante la settimana lavoriamo su tutto e dobbiamo tutti migliorare individualmente ed essere più forti. Lavoriamo su tutti i dettagli che il mister pensa che dobbiamo migliorare. Giochiamo molto bene, abbiamo potenzialità e abbiamo giocatori di qualità. Possiamo dimostrare ancora di più“.

Sull’Udinese: “L’Udinese è una squadra forte specialmente con i due davanti, abbiamo di fronte una squadra fisica ma noi andiamo la con l’obiettivo di vincere“.

Sul mercato e il futuro di Vlahovic: “Bernardo Silva lo conosco bene. Non so se la Juve voglia comprarlo ma qualora fosse così gli dirò che è un grande club e che qui si vuole vincere. Dusan è un valore aggiunto, sta sempre meglio e speriamo che torni al meglio da questo infortunio“.

Su Spalletti: “Il mister ci ha portato tante cose, giochiamo molto bene e possiamo fare ancora meglio. La squadra gioca bene e vogliamo avere il dominio della partita e della palla. Creiamo tante occasioni e dobbiamo fare di più per raggiungere sempre la vittoria in tutte le partite. Mi importa che la Juve sia tra le prime 4, lavoriamo per quello”

Sulle critiche e la lotta Champions: “Le critiche mi fanno crescere, se giochi a calcio e se giochi qui è normale. Io vivo bene con le critiche, quando mi dicono che faccio bene dobbiamo avere un equilibrio. Per me siamo più forti di Como e Roma e penso che dobbiamo dimostrarlo in queste due partite“.