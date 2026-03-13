Maignan sul Milan: “Milanista a vita. Allegri è un top”

Mike Maignan, portiere del Milan, è il protagonista di un nuovo documentario che verrà diffuso su Dazn e sui canali del club. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Mike Maignan, portiere del Milan (qui le probabili formazioni della 29a giornata di Serie A), è il protagonista di un nuovo documentario che verrà diffuso su Dazn e sui canali del club. Il francese ha affrontato diversi argomenti, dagli inizi della sua avventura in Italia fino alla fascia da capitano, soffermandosi anche sul rapporto con Massimiliano Allegri.

Maignan: “Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta qualche estratto: “Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Bisogna venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita”.

Maignan continua: “Sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi. Allegri? Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top”.

Maignan sulla fascia: “Una responsabilità essere il capitano

Anche la Gazzetta dello Sport propone qualche estratto: “E’ una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, anche senza mi sentivo già capitano”.