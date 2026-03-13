Moratti sul caso Bastoni: “Ha fatto una cavolata, ma tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve”

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, è tornato a parlare. In un’intervista è tornato sul caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni durante la sfida alla Juve, fino alla più stretta attualità con le assenze che dovrà gestire Christian Chivu nelle prossime partite. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Moratti: “Bastoni? Assurdo. Tutto è stato amplificato

Così Massimo Moratti alla Gazzetta dello Sport sul caso Bastoni in Inter-Juve: “Assurdo, anche perché quelli che lo fischiano hanno in squadra giocatori che fanno grandi sceneggiate, contorcendosi per un contatto minimo o tenendosi la faccia quando sono stati colpiti sul petto. È un male comune che spero verrà smascherato con le nuove regole. Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti”.

Infine sulle assenze per Christian Chivu, da Dumfries a Calhanoglu fino a Lautaro Martinez: “Pesano tanto, soprattutto Lautaro. Non solo per i gol e perché ogni pallone che tocca in area lo calcia in porta. Il Toro lega centrocampo e attacco, è umile, corre, carica tutti. Leader indispensabile”.

