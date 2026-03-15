Como-Roma, crollo giallorosso: sogna Fabregas

Crolla al Sinigaglia la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi in vantaggio nel primo tempo con il gol di Malen subiscono la rimonta lariana nel secondo tempo con i gol di Douvikas e Diego Carlos.

Vince 2-1 il Como contro la Roma e si porta così al quarto posto in classifica a +1 sulla Juventus prima inseguitrice. Resta invece ancorata a 51 la Roma di Gasperini, avanti nel primo tempo e rimontata nel secondo dai gol di Douvikas prima e Diego Carlos poi. Giallorossi che restano in 10 nel secondo tempo con l’espulsione di Wesley per doppia ammonizione la seconda per un contatto che sembra non esserci con Diao. In settimana la banda Gasperini affronterà il Bologna in Europa League. Decimo gol in campionato per Douvikas. Prima rete stagionale per Diego Carlos, sono invece 7 in 9 per Donyell Malen che ha trasformato il secondo rigore stagionale dopo quello contro il Napoli.

Malen illude Gasp, il Como la vince

5 minuti e il Como combina il disastro. Errore in costruzione dal basso con Diego Carlos che stende El Shaarawy. Rigore per la Roma, Pellegrini lascia il pallone a Malen che batte Butez e fa 7 in campionato. Al 15′ occasione Como. Miracolo di Svilar su conclusione del solito Nico Paz. Ancora Como pericoloso al 24′. Conclusione di Valle dopo errore di Wesley, Svilar salva. Al 38′ ci provano ancora i padroni di casa. Cross di Da Cunha e conclusione di Ramon che esce di pochissimo. Allo scadere del primo tempo ancora Como pericoloso. Ci prova Nico Paz su assist di Caqueret. Pallone a lato.

Dentro Douvikas e Diao per Sergi Roberto e Kempf al 46′. Subito Diao pericoloso al 48′. Ammonito Wesley. Pari Como al 59′ con Douvikas. Cross di valle sul centravanti che perso da Hermoso fa 1-0. Como che 2 minuti dopo sfiora il 2-1. Svilar salva ancora su Paz. Risposta Roma. Smolcic chiude su Malen. Roma in 10 al 66′. Contatto dubbio Wesley-Diao, doppio giallo e rosso. Como due volte pericoloso tra il 76′ e il 78′. Al 79′ arriva il 2-1. Smolcic calcia, Svilar risponde sulla respinta arriva Diego Carlos che fa 2-1. Finisce 2-1. Como quarto a 54, segue la Juventus a 53 e la Roma a 51.

Le parole di Gasperini

Così il tecnico giallorosso ha commentato il ko di Como: “Quando gli avversari mettono gente fresca subiamo, in difesa siamo un po’ acciaccati. Peccato sulla situazione di Malen, nell’assist mancato a Pellegrini. Fallo di Wesley? Preferisco sorvolare. Non è niente, non entra neanche. Si sposta addirittura. Sicuro cambia la partita. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni. Un po’ cercate, questo è diventato il calcio. Oggi non entro nel merito”.