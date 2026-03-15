Elezioni Barca, le ore decisive: la squadra vota Laporta – VIDEO

Sono queste le ore decisive per le elezioni in casa Barcellona. Elezioni che si dovrebbero chiudere a 0.00 circa. Due i candidati l’attuale presidente Laporta e Victor Font. La squadra ha un suo preferito.

Si stanno tenendo dalle nove di oggi le elezioni per la carica di presidente del Barcellona. A sfidarsi per assumere il ruolo per i prossimi cinque anni ci sono, proprio come nel 2021, il presidente uscente Joan Laporta e Víctor Font. Sono chiamati a votare tutti i 114.00 soci del club, secondo quanto riportato da Sport. A far parlare molto nelle ultime ore è stato anche Lamine Yamal, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con Laporta a dimostrazione del proprio supporto al presidente uscente. Oggi il Barcellona ha battuto 5-2 il Siviglia. Al termine del match la squadra è andata a votare e ha portato il suo sostegno all’attuale presidente Laporta, come riportato dal Chiringuito.

Barca, la squadra sostiene Laporta: le immagini

Oggi il Barcellona ha battuto 5-2 il Siviglia. Dopo il match la squadra si è recata al seggio per votare per le elezioni presidenziali. Massimo sostegno da parte della squadra per il presidente attuale, Laporta, come postato dal Chiringuito. Tutta la squadra è per il presidente nella sfida con Victor Font. Nelle prossime ore si sapranno i risultati dopo che saranno scrutinati i voti di tutti i partecipanti chiamati al seggio, circa 114.000, i soci. Quello che è certo è che la squadra è dalla parte dell’attuale presidente come aveva testimoniato anche Yamal, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con Laporta a dimostrazione del proprio supporto al presidente uscente. Della squadra i calciatori possono quasi tutti votare tranne Lamine Yamal, Eric Garcia e Joan Garcia. Che pur essendo soci non hanno ancora compiuto il periodo di anzianità.

😱 ES LA IMAGEN DEL AÑO EN EL BARÇA 😱 🤯 La plantilla culé, tras golear al Sevilla, acude a votar… ¡y termina DANDO SALTOS CON LAPORTA! 📹 @10JoseAlvarez pic.twitter.com/D1i9dB2LiR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 15, 2026

Barcellona-Siviglia 5-2, primato in campionato

Vola il Barcellona ne La Liga 2025/2026. I Blaugrana sono attualmente primi a +4 sul Real Madrid secondo con ancora 10 gare da disputare. La banda Flick ha battuto oggi 5-2 il Siviglia. Gara aperta al 9′ e al 21′ da due rigori di Raphinha. Al 38′ Dani Olmo ha poi siglato il 3-0. Siviglia in gol in chiusura di primo tempo con Oso. Nel secondo tempo ancora Raphinha al 51′ per il 4-1. 5-1 firmato da Joao Cancelo al 60′. 5-2 finale che arriva al 92′ con Sow. In settimana il Barcellona ospiterà il Newcastle in Champions League per gli ottavi di ritorno dopo l’1-1 ottenuto in extremis in Inghilterra.

Mercoledì il Newcastle

Fra poche ore si saprà chi sarà il presidente del Barcellona. La squadra però, dopo aver già battuto 5-2 oggi il Siviglia è ora improntata alla gara di mercoledì contro il Newcastle. Al Camp Nou arriverà infatti il club inglese per il ritorno degli ottavi di Champions League. All’andata dopo il vantaggio del Newcastle con Barnes al minuto 86′, i Blaugrana hanno pareggiato al 96′ con Lamine Yamal su rigore guadagnato da Dani Olmo. Nel weekend di Premier League la banda Howe ha battuto 0-1 il Chelsea con gol di Gordon ed è ora nono in classifica.