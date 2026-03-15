Serie A, le probabili formazioni delle gare di domenica: ecco chi sostituisce Rabiot

La domenica di Serie A presenta un calendario davvero interessante. Andiamo a conoscere insieme le probabili formazioni delle 5 partite.

Si parte alle 12:30 con la sfida tra Verona e Genoa: la truppa scaligera vuole provare il miracolo salvezza. Per farlo serve a tutti costi dare continuità dopo l’affermazione super sul campo del Bologna. Si prosegue alle 15 con Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18:00 grande focus in zona Champions: il Como ospita la Roma. In serata tutti gli occhi della Serie A sono sull’Olimpico perché il Milan può accorciare ulteriormente sull’Inter capolista. Servirà battere la Lazio.

Le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Mina; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy. All. Pisacane.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

COMO (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isakesen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri