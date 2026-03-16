Clamoroso attacco a Ranieri: “Come persona un disastro”

Clamoroso attacco frontale verso Claudio Ranieri: il mittente è Leonardo Ulloa, che insieme al tecnico romano ha condiviso la vittoria della Premier League con il Leicester.

Arriva un clamoroso attacco frontale verso Claudio Ranieri: il mittente è Leonardo Ulloa, che insieme al tecnico romano ha condiviso la vittoria della Premier League con il Leicester. L’ex attaccante delle Foxes, in un podcast, ha attaccato duramente l’allenatore con cui ha vinto il massimo campionato inglese. Ma cosa ha detto nello specifico?

Ulloa attacca Ranieri: “Un disastro come persona!”

Leonardo Ulloa, nel podcast Offsiders, ha attaccato così il suo ex allenatore, Claudio Ranieri: “Come allenatore è molto bravo, ma come persona è un disastro. Eravamo a Los Angeles, avevo due offerte da parte di squadre di Premier League che mi avrebbero raddoppiato l’ingaggio e permesso di giocare, cosa che al Leicester non accadeva in quel periodo. Siamo diventati campionati, ma io non giocavo. Allora mi siedo con lui e gli dico: “Claudio, ho queste due offerte per andarmene altrove a guadagnare di più”. Lui però mi risponde: “No, Leo, voglio che tu resti con me perché mi servi. Quest’anno faremo la Champions League, il campionato e le coppe nazionali, avrai molto più spazio in campo”. Quindi mi disse che non avrebbero preso nessuno, ma l’ultimo giorno di calciomercato in Inghilterra, ecco che per 30 milioni arriva Slimani”.

Ancora Ulloa: “Ranieri mi ha trattato male”

Quindi Ulloa continua: “Quindi gli ho detto che non ci stavo, sono andato nel suo ufficio e mi ha risposto che non lo sapeva, che era una questione riguardante il club. Gli ho detto un bel po’ di cose. Lui in realtà voleva che rimanessi perché Slimani e Mahrez a metà stagione sarebbero partiti per la Coppa d’Africa. Quando me ne sono reso conto, sono andato da Ranieri a dirgli: “Non giocherò mai più per te, né ora né a a dicembre quando avrai bisogno di me”. Da quel momento in avanti, le cose hanno iniziato ad andare a rotoli. Non è stato il Leicester a trattarmi male, ma Ranieri”.