Inter e Juve, sfuma un nome per la porta! L’agente: “Abbiamo rinnovato”

Sfuma un obiettivo per la porta di Inter e Juventus: Alisson Becker resterà ancora al Liverpool, la conferma arriva dal suo procuratore. Ecco tutti i retroscena.
Sfuma un obiettivo per la porta di Inter e Juventus: le due squadre italiane sono alla ricerca di un portiere per il futuro che verrà, e avevano messo gli occhi su un portiere della Premier League. Il procuratore dell’estremo difensore, però, ha spento le speranze di bianconeri e nerazzurri.
Inter e Juve, sfuma Alisson: il brasiliano resta al Liverpool
In un’intervista a WinWin, il procuratore di Alisson Becker ha confermato che il 32enne rimarrà al Liverpool un altro anno ancora: “Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool. Ho un obbligo di riservatezza e non posso commentare la durata del contratto”. La notizia è stata lanciata nelle ultime ore da vari media autorevoli, tra cui The Athletic, ESPN e Sky Sports UK, ma ora il rappresentante di Alisson ha dato la conferma.
Juve, Di Gregorio non convince: due italiani in pole
Michele Di Gregorio è sempre più in bilico e il futuro alla Juve non è certo. Ma chi sarebbero i nomi in pole per sostituirlo?
Negli ultimi giorni La Gazzetta dello Sport ha rilanciato l’idea di una profonda rivoluzione tra i pali in casa Juventus, con il club bianconero pronto a puntare forte su un altro portiere per la prossima stagione. La crisi di rendimento di Michele Di Gregorio ha convinto la dirigenza a guardarsi attorno e a mettere nel mirino profili più affidabili e con esperienza internazionale.
Juve, da Vicario a Carnesecchi: i nomi
In cima alla lista, secondo la rosea, c’è Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham: l’italiano, reduce da diverse stagioni in Premier League, è considerato il candidato ideale per diventare il nuovo numero uno bianconero. I londinesi valutano il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe rientrare nei parametri economici della Juventus, e il portiere sarebbe disponibile a tornare in Serie A dopo tre anni all’estero.
Come alternativa a Vicario, la Juventus segue con attenzione Marco Carnesecchi dell’Atalanta: giovane e brillante protagonista in Serie A, il suo prezzo, stimato tra 30 e 40 milioni, è superiore ma rifletterebbe una prospettiva più lunga per la porta bianconera. La scelta tra esperienza e futuro è dunque aperta, con la Juventus che spera di sistemare il ruolo chiave del portiere già questa estate.