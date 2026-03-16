Inter e Juve, sfuma un nome per la porta! L’agente: “Abbiamo rinnovato”

Sfuma un obiettivo per la porta di Inter e Juventus: Alisson Becker resterà ancora al Liverpool, la conferma arriva dal suo procuratore. Ecco tutti i retroscena.

Sfuma un obiettivo per la porta di Inter e Juventus: le due squadre italiane sono alla ricerca di un portiere per il futuro che verrà, e avevano messo gli occhi su un portiere della Premier League. Il procuratore dell’estremo difensore, però, ha spento le speranze di bianconeri e nerazzurri.

Inter e Juve, sfuma Alisson: il brasiliano resta al Liverpool

In un’intervista a WinWin, il procuratore di Alisson Becker ha confermato che il 32enne rimarrà al Liverpool un altro anno ancora: “Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool. Ho un obbligo di riservatezza e non posso commentare la durata del contratto”. La notizia è stata lanciata nelle ultime ore da vari media autorevoli, tra cui The Athletic, ESPN e Sky Sports UK, ma ora il rappresentante di Alisson ha dato la conferma.

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