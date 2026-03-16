Inter, infortunio di Mkhitaryan: l’esito degli esami e quante partite salta

L’Inter ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan: ecco come sta il centrocampista armeno.

L’Inter ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno, che aveva accusato un problema fisico, si è sottoposto agli esami strumentali di rito per valutare l’entità del problema. Ecco come sta e per quanto tempo potrebbe essere indisponibile.

Questa la notta ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Continuano dunque i problemi per Christian Chivu, che ormai da diversi giorni non riesce ad avere la rosa al completo. Da monitorare dunque le condizioni del centrocampista armeno in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri.

Sfuma un obiettivo per la porta di Inter e Juventus: Alisson Becker resterà ancora al Liverpool, la conferma arriva dal suo procuratore. Ecco tutti i retroscena.

Sfuma un obiettivo per la porta di Inter e Juventus: le due squadre italiane sono alla ricerca di un portiere per il futuro che verrà, e avevano messo gli occhi su un portiere della Premier League. Il procuratore dell’estremo difensore, però, ha spento le speranze di bianconeri e nerazzurri.

Inter e Juve, sfuma Alisson: il brasiliano resta al Liverpool

In un’intervista a WinWin, il procuratore di Alisson Becker ha confermato che il 32enne rimarrà al Liverpool un altro anno ancora: “Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool. Ho un obbligo di riservatezza e non posso commentare la durata del contratto”. La notizia è stata lanciata nelle ultime ore da vari media autorevoli, tra cui The Athletic, ESPN e Sky Sports UK, ma ora il rappresentante di Alisson ha dato la conferma.