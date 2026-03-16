Manchester City-Real Madrid, clamorosa decisione di Guardiola: cosa è successo

Clamorosa scelta di Pep Guardiola in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Ecco la decisione dell’allenatore del Manchester City.
Il Manchester City si prepara ad ospitare il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal 3-0 dell’andata con cui i Blancos hanno dominato i Citizens grazie alla strepitosa tripletta di Federico Valverde. A far scalpore, però, è la decisione che avrebbe preso Pep Guardiola prima della sfida contro i ragazzi di Alvaro Arbeloa.
Manchester City-Real Madrid, clamorosa decisione di Guardiola
I Citizens devono ribaltare il 3-0 subito contro il Real Madrid una settimana fa al Santiago Bernabeu. Vigilia carica di studio per i Manchester City? No, anzi. Tutto il contrario Pep Guardiola stupisce tutti. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, infatti, il tecnico spagnolo ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo proprio alla vigilia della cruciale sfida di ritorno degli ottavi con le merengues, in programma domani sera.
Chi ha speso di più a gennaio? Il City sfiora i 100 milioni
Il mercato di gennaio è andato in archivio. In Serie A le immagini che restano alla mente sono soprattutto legate agli affari solo sfiorati, ma mancati all’ultimo per svariati motivi. Da En Nesyri alla Juventus a Perisic e Cancelo all’Inter, fino a Mateta al Milan. Nel trarre un bilancio dei movimenti italiani e stranieri, è netta la differenza di spesa fra i club italiani e quelli di campionati più ricchi. Vediamo dunque quali sono state le squadre che hanno speso di più in questo mercato invernale, a partire dal ricchissimo Manchester City di Pep Guardiola.
Mercato gennaio, chi ha speso di più: City a 100 milioni
La squadra che ha speso di più per il mercato di gennaio è il Manchester City di Guardiola, che tocca i 72 milioni di euro. Nessuna italiana nella top-10, ma la Lazio, al netto delle cessioni, ha reinvestito una cifra superiore a quella delle rivali in Serie A. Vediamo la classifica con i colpi più onerosi.
1) Manchester City 95 milioni di euro. Colpo più costoso: Antoine Semenyo, 72 milioni.
2) Al Hilal 91 milioni di euro. Colpo più costoso: Kader Meite, 30 milioni.
3) Crystal Palace 90 milioni di euro. Colpo più costoso: Jorgen Strand Larsen, 49,7 milioni di euro.
4) Liverpool 63 milioni di euro. Jeremy Jaquet (per l’estate), 63 milioni
5) Tottenham 55 milioni di euro. Colpo più costoso: Conor Gallagher, 40 milioni.
6) West Ham 54 milioni di euro. Colpo più costoso: Taty Castellanos, 29 milioni.
7) Flamengo 54 milioni di euro. Colpo più costoso: Lucas Paqueta, 42 milioni.
8) Bournemouth 42 milioni di euro. Colpo più costoso: Rayan, 29 milioni.
9) Atletico Madrid 38 milioni di euro. Colpo più costoso: Ademola Lookman, 35 milioni.
10) Fenerbahce 37 milioni di euro. Colpo più costoso: Matteo Guendouzi, 28 milioni.
Prime italiane: Lazio undicesima con 36,5 milioni, Napoli 14° con 31,5 milioni, Roma 19^ con 24 milioni
I campionati che hanno speso di più a gennaio: Serie A seconda
Ma quali sono i campionati dove complessivamente si è speso di più? La Premier League è inarrivabile, ma la Serie A si difende, piazzandosi al secondo posto. Ecco la classifica (dati Transfermarkt).
I campionati dove sono stati spesi più soldi a gennaio:
1. Premier League (Inghilterra) 453,2 milioni di euro
2. Serie A (Italia) 243,6
3. Brasilerao (Brasile) 201,6
4. MLS (Stati Uniti d’America) 144,3
5. Ligue 1 (Francia) 105,1
6. Bundesliga (Germania) 96,7
7. Saudi Pro League (Arabia Saudita) 93,1
8. LaLiga (Spagna) 75,6
9. Super Lig (Turchia) 70,5
10. Liga Portugal (Portogallo) 59,5