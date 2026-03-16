Real Madrid, Florentino Perez pronto a fare follie sul mercato: tutti i nomi

Se da un lato c’è una stagione da terminare nel migliore dei modi, dall’altro il Real Madrid pensa anche al futuro e Florentino Perez è pronto a mettere sul piatto cifre clamorose.

Il numero uno dei Blancos in estate attueranno una vera e propria rivoluzione, qualora questa stagione non portasse i frutti sperati in termini di trofei. E in Liga la situazione non è semplice, visto che il Real deve recuperare 4 lunghezze sul Barcellona. In Champions l’approccio è stato super contro il City e al ritorno gli spagnoli avranno da gestire tre gol di vantaggio per volare ai quarti.

Mercato folle?

Il Real Madrid è pronto a sborsare cifre molto consistenti per comprare diversi top player in estate. Ci sarà anzitutto da capire come evolverà la situazione relativa a Nico Paz: i Blancos possono attuare la recompra con una cifra davvero bassa (circa 11 mln), ma il panorama dei posssibili acquisti sembra essere molto ampio.

Al momento si tratta solamente di ipotesi, ma secondo il quotidiano tedesco Bild, i nomi in ballo sono Cuti Romero, Enzo Fernandez, Victor Osimhen e soprattutto la stella del Bayern Monaco, Michael Olise. Per quest’ultimo le cifre sono astronomiche perché il club bavarese chiede 160 milioni di euro.