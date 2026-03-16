Vicenza, è Serie B: battuta l’Inter U23 e promozione centrata

Dopo quattro anni d’assenza, il Vicenza dominatore del girone A della Serie C torna in Serie B. I ragazzi di Fabio Gallo hanno battuto 2-1 l’Inter Under 23 e centrato l’aritmetica della promozione.

Il Vicenza batte 2-1 l’Inter U23 e torna in Serie B a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Gli uomini di Fabio Gallo hanno vinto il girone A di Serie C con 6 giornate d’anticipo. Nella gara di questa sera decisive le reti di Capello al 31′ e di Stuckler al 54′. Per l’Inter U23 in gol Kamate. Il Vicenza si porta così a +20 sull’Union Brescia a 6 giornate dal termine rendendosi così irraggiungibile. Numeri da record per i ragazzi di Gallo, 24 vittorie, 6 pareggi e soltanto 2 sconfitte. 56 i gol segnati, solo 20 quelli subiti. +36 di differenza reti. Stagione incredibile per il Vicenza che ha dominato il girone A sin dall’inizio e che già da tempo aveva chiuso ogni discorso, stasera è semplicemente arrivata l’aritmetica.

Vicenza in B dopo 4 anni

Festa grande al Menti dopo il successo sull’Inter U23. Il Vicenza di Fabio Gallo e di Renzo Rosso torna in Serie B dopo 4 anni. Il 2-1 ai nerazzurri è stato decisivo per ottenere l’aritmetica a sei turni dalla fine a +20 sull’Union Brescia secondo. La vittoria sull’Inter Under 23, valsa la vittoria del campionato a metà marzo, è una roba da squadroni d’elite. E uno squadrone è quello che ha messo in piedi Renzo Rosso, lo stilista e imprenditore col vizio dello sport, fondatore e azionista di Diesel che dei colori biancorossi della mitica LaneRossi è sempre stato innamorato. Come Daniele Orsato, l’ex arbitro in tribuna a celebrare il trionfo della squadra.