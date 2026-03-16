La classifica dei paperoni: due italiane nelle prime 12 al mondo

La classifica dei top 12 club con le proprietà più ricche al mondo vede solo due società italiane presenti. Questo secondo i dati raccolti da Forbes. A comandare la classifica la famiglia Arnault.

Sono Como e Roma le due società italiane presenti nella top 12 delle proprietà più ricche del mondo. La famiglia Hartono, che comanda in Italia, è al quarto posto. I giallorossi della famiglia Friedkin chiudono invece la graduatoria. A comandare la famiglia Arnault, con 171 mld di patrimonio, proprietà del Paris Fc. A chiudere il podio la famiglia Slim, proprietaria del Real Oviedo, 125 mld di patrimonio e Mark Mateschitz del Lipsia con un patrimonio di 45.8 mld. Le due società italiane, il Como degli Hartono, quarto con un patrimonio di 38.5 mld e la Roma con i Friedkin, dodicesima con un patrimonio di 11.4 mld. Nella top 12 italiana presenti 10 club di Serie A ma anche due società di Serie C.

La top 12 mondiale

Ecco secondo i dati raccolti da Forbes quali sono attualmente le 12 proprietà più ricche al mondo. A comandare la classifica la Famiglia Aranult, proprietaria del Paris Fc in Francia, il loro patrimonio sarebbe di circa 171 mld. A seguire in classifica il Real Oviedo della famiglia Slim con un patrimonio di 125 mld. Nettamente distaccato Mark Mateschiz, del Red Bull Lipsia, 45.8 mld. Molto vicine quarta e quinta. Il Como della famiglia Hartono e Idan Ofer proprietario del Famalicao con rispettivamente patrimoni da 38.5 mld e 34.6 mld. Tre le società con proprietà tra i 30 e i 20 mld. 29.5 per la famiglia Pinault a capo del Rennes, 23.7 per David Tepper a capo del Charlotte. Ottavo a 22.2 mld l’Arsenal di Stanley Kroenke. A chiudere la classifica, Philp Anschutz 19.4 mld, del LA FC, James Ratcliffe con il Manchester united, 18.4 mld, undicesimo Anders H. Povlsen del Midtjylland con 16.9 mld. Ultima la Roma dei Friedkin con 11.4 mld.

La top 12 italiana

In Italia è ovviamente la famiglia Hartono e il Como a comandare con 38.5 mld e la Roma dei Friedkin a seguire a 11.4 mld. Segue il Bologna della famiglia Saputo che chiude il podio a 6.4 mld. Appena fuori la Fiorentina della famiglia Commisso 5.6 mld. Al 5 posto la prima sorpresa perché c’è il Vicenza di Enzo Rosso, 4.5 mld. A seguire il Sassuolo di Squinzi e Giarretta, 3.6 mld. Solo settima la Juventus, John Elkann a 2.5 mld precede di pochissimo Howard Marks dell’Inter 2.2 mld. Nona la Cremonese di Giovanni Arvedi 1.9 mld. Al decimo posto il Milan con Gerry Cardinale, 1.8 mld. Undicesima l’Atalanta con Antonio Percassi, 1.3 mld. Al dodicesimo posto l’altro club di Serie C, la Salernitana di Iervolino a 1.2 mld.