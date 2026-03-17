Atalanta-Bayern, Palladino in Champions: “Orgoglio e prestazione degna” dopo il 6-1 dell’andata

Vigilia di Champions per l’Atalanta di Palladino, pronta a sfidare il Bayern Monaco dopo il 6-1 dell’andata. L’allenatore punta su orgoglio, attenzione ai dettagli e spirito combattivo, cercando una prestazione degna nonostante la rimonta impossibile.

Vigilia di Champions League per l’Atalanta di Raffaele Palladino, che domani affronterà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale dopo la pesante sconfitta casalinga per 6-1. Nonostante il risultato dell’andata renda matematicamente quasi impossibile una rimonta, l’allenatore bergamasco vuole comunque che la sua squadra affronti la gara con orgoglio e determinazione.

Orgoglio Atalanta

“Essere qui è bellissimo, motivo di grande orgoglio“, ha dichiarato Palladino a Sky. “Siamo orgogliosi del percorso fatto e felici di essere qui, di rappresentare una squadra italiana. Domani ci godremo questa serata e cercheremo di fare la nostra prestazione“.

Il tecnico non nasconde le difficoltà di recuperare cinque gol contro una formazione come il Bayern Monaco, considerata tra le più forti in Europa: “Beh, sappiamo che recuperare cinque gol contro una squadra così forte è difficilissimo. Però vogliamo fare una partita degna di un ottavo di finale: se siamo arrivati fin qui vogliamo cercare di essere competitivi“.

Palladino e l’attenzione ai dettagli

Palladino sottolinea l’importanza di attenzione ai dettagli e alle individualità avversarie: “Sappiamo di affrontare una squadra completa, forse la più forte in Europa. Cercheremo di fare del nostro meglio, con grande orgoglio: sappiamo che all’andata abbiamo preso troppi gol, abbiamo studiato quella partita e ci siamo preparati stando attenti ai particolari, alle loro individualità. Loro hanno grandi qualità, dobbiamo stare attenti a tutto“.

Cambio tattico al ritorno

Sul fronte tattico, Palladino conferma l’intenzione di mantenere il proprio sistema di gioco, senza stravolgere il modulo: “Cercheremo di giocare con il nostro sistema di gioco. Dell’andata si è parlato tanto, e lo voglio dire: a me mancavano dei giocatori e ho cercato di mettere due punte di peso. Certamente dopo la partita si può dire che si poteva fare in altro modo, ma non credo che i sistemi ti facciano vincere o perdere le partite. Ci sono gli avversari, che sono stati molto bravi, e bisogna dare merito a loro. Però domani cercheremo di mettere qualcosa a posto“.

Mission Impossible

La sensazione è chiara: l’Atalanta non parte con l’obiettivo di rimontare, ma con quello di riscattare l’andata e chiudere la stagione europea con dignità e spirito combattivo. La sfida di domani al Allianz Arena sarà dunque un test di orgoglio e professionalità per i nerazzurri, che vogliono dimostrare di poter competere anche contro una delle squadre più forti del continente.

In campo si attendono conferme di carattere e intensità, con la consapevolezza che, nonostante il divario di risultato, ogni minuto di Champions League resta un’opportunità per crescere e fare esperienza internazionale.