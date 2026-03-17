Fofana, frecciatina ad Allegri: “Così mi gioco il Mondiale”. Cosa è successo

Youssouf Fofana tira una frecciatina a Massimiliano Allegri? Il centrocampista del Milan ha parlato così del suo ruolo in rossonero e della possibilità di andare al Mondiale.

Youssouf Fofana tira una frecciatina a Massimiliano Allegri? Il centrocampista del Milan ha parlato così del suo ruolo in rossonero e della possibilità di andare al Mondiale. Da interno a mezzala destra, il calciatore francese ha dovuto adattarsi a un nuovo ruolo ma non è convinto che possa essere la scelta migliore, soprattutto in ottica Mondiale.

Fofana e la Francia: “Non credo che mi si prenda in considerazione”

Allegri ha voluto Fofana mezzala destra, e il centrocampista parla così a L’Equipe: “Ho dovuto imparare a giocare più rapidamente, orientarmi meglio. Devo essere più impattante fisicamente, anticipare di più, e ho capito anche che potevo realizzare più scatti ad alta intensità. Non credo di essere sufficientemente forte, le statistiche dicono che potrei essere più efficace. E se guardo al Mondiale, non credo che mi si prenda in considerazione per questo ruolo. Lo faccio con il club, soprattutto se siamo in lizza per un titolo. Ma non sono convinto che questo mi aiuti per il futuro. Sono un giocatore del Milan, c’è chi lo vede, ma sul medio periodo non vengo preso in considerazione nei dibattiti mediatici su chi possa andare o meno al Mondiale. Ed è un peccato”.

Milan, Leao polemico al cambio ed evita Allegri