Fofana, frecciatina ad Allegri: “Così mi gioco il Mondiale”. Cosa è successo

Youssouf Fofana tira una frecciatina a Massimiliano Allegri? Il centrocampista del Milan ha parlato così del suo ruolo in rossonero e della possibilità di andare al Mondiale.
Youssouf Fofana tira una frecciatina a Massimiliano Allegri? Il centrocampista del Milan ha parlato così del suo ruolo in rossonero e della possibilità di andare al Mondiale. Da interno a mezzala destra, il calciatore francese ha dovuto adattarsi a un nuovo ruolo ma non è convinto che possa essere la scelta migliore, soprattutto in ottica Mondiale.
Fofana e la Francia: “Non credo che mi si prenda in considerazione”
Allegri ha voluto Fofana mezzala destra, e il centrocampista parla così a L’Equipe: “Ho dovuto imparare a giocare più rapidamente, orientarmi meglio. Devo essere più impattante fisicamente, anticipare di più, e ho capito anche che potevo realizzare più scatti ad alta intensità. Non credo di essere sufficientemente forte, le statistiche dicono che potrei essere più efficace. E se guardo al Mondiale, non credo che mi si prenda in considerazione per questo ruolo. Lo faccio con il club, soprattutto se siamo in lizza per un titolo. Ma non sono convinto che questo mi aiuti per il futuro. Sono un giocatore del Milan, c’è chi lo vede, ma sul medio periodo non vengo preso in considerazione nei dibattiti mediatici su chi possa andare o meno al Mondiale. Ed è un peccato”.
Milan, Leao polemico al cambio ed evita Allegri
Con il Milan sotto nel punteggio allo stadio Olimpico, Massimiliano Allegri decide di cambiare Rafael Leao, che però non la prende benissimo: tentativo di abbraccio del tecnico, respinto dal giocatore.
Piccolo momento di tensione in casa del Milan. Con i rossoneri sotto nel punteggio allo stadio Olimpico, contro la Lazio, Allegri ha sostituito Leao con Fullkrug. Il portoghese non l’ha presa benissimo, facendo una scenata evidente. Segnali di un nervosismo nato dalla rincorsa sull’Inter, che sembra sfumare contro i biancocelesti dopo il derby vinto a San Siro.
Leao, cos’è successo con Allegri
Allo stadio Olimpico di Roma, con la Lazio in vantaggio sul Milan per 1-0, il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha scelto di cambiare Rafael Leao, sostituendolo con Niclas Fullkrug al 68′.
Il portoghese stava uscendo dal campo imbronciato, così Mike Maignan è andato da lui per spronarlo. Evidenti i gesti di disappunto da parte del giocatore, che a quel punto è stato abbracciato dallo stesso Allegri. Leao si è però divincolato, facendo capire che voleva finire il match per provare la rimonta.
Allegri: “Leao era nervoso, capita”
Così il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha commentato l’episodio ai microfoni di DAZN dopo la sfida: “Leao? Era un po’ nervoso, sono cose che capitano all’interno di una partita importante”.
Poi sulla partita: “Sapevamo delle difficoltà della partita, per loro era una partita importante con tanti tifosi allo stadio. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo, meglio nella ripresa. Bisogna resettare subito, tutti parlavano di scudetto ma bisogna essere realisti. Bisogna restare focalizzati sull’obiettivo champions. Il campionato è lungo, bisogna rimanere sereni”.