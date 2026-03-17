Italia, il sogno si infrange: azzurri ko contro il Venezuela nella semifinale dei Mondiali di baseball

Il sogno si è infranto a un passo dalla finale. L’Italia del Baseball perde la semifinale contro il Venezuela e conclude con una sconfitta amara una settimana comunque esaltante.

Il sogno si è infranto a un passo dalla finale: l’Italia del Baseball perde la semifinale contro il Venezuela e conclude con una sconfitta amara una settimana comunque esaltante. Dopo aver battuto USA e Portorico, la squadra di Cervelli si è arresa al Venezuela, che in rimonta ha battuto gli azzurri.

Baseball, Italia ko contro il Venezuela

Il sogno si è interrotto nella notte, non è riuscita l’ennesima impresa di una settimana comunque esaltante. Gli azzurri sono anche stati avanti, illusi fino a 7 out dalla fine. Al settimo inning, la formazione di Cervelli era addirittura avanti 2-1, prima della rimonta venezuelana che ha spento i sogni italiani. Si è conclusa così, dunque, una settimana esaltante, quella più importante per gli Azzurri d’America: nonostante questa sconfitta dolorosa, questi giorni – per gli amanti di questo sport – non verranno mai dimenticati.

Le parole di Cervelli dopo la vittoria su Portorico

L’Italia arrivava a questo appuntamento storico con il morale alle stelle, galvanizzata dal successo per 8-6 contro Portorico e forte di un’imbattibilità che sta stupendo gli osservatori internazionali. Il condottiero di questo gruppo, il manager Francisco Cervelli, non aveva nascosto la propria soddisfazione, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra. “Questo gruppo è semplicemente fenomenale,” ha dichiarato un entusiasta Cervelli dopo la vittoria nei quarti. “Siamo in semifinale e siamo consapevoli che d’ora in avanti affronteremo l’élite assoluta di questo sport. Tuttavia, la nostra missione non cambia: vogliamo restare in ballo fino all’ultimo giorno della competizione”.