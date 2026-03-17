Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni: la decisione su Mbappè!

Tutto pronto per Manchester City-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal 3-0 Blancos dell’andata, ecco le probabili formazioni.
Una notte stellare, una notte da veri campioni. Ormai è tutto pronto per Manchester City-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal 3-0 Blancos dell’andata firmato Federico Valverde, gli uomini di Pep Guardiola sono alla ricerca di quella che è una vera e propria impresa, anche se i Citizens hanno spesso abituato a clamorosi capovolgimenti. Ecco le probabili formazioni. Alvaro Arbeloa ritrova Kylian Mbappé, che dovrebbe però partire dalla panchina.
Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni
MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Doku. All. Guardiola.
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius. All. Arbeloa.
Manchester City-Real Madrid, clamorosa decisione di Guardiola
Clamorosa scelta di Pep Guardiola in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Ecco la decisione dell’allenatore del Manchester City.
Il Manchester City si prepara ad ospitare il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal 3-0 dell’andata con cui i Blancos hanno dominato i Citizens grazie alla strepitosa tripletta di Federico Valverde. A far scalpore, però, è la decisione che avrebbe preso Pep Guardiola prima della sfida contro i ragazzi di Alvaro Arbeloa.
Manchester City-Real Madrid, clamorosa decisione di Guardiola
I Citizens devono ribaltare il 3-0 subito contro il Real Madrid una settimana fa al Santiago Bernabeu. Vigilia carica di studio per i Manchester City? No, anzi. Tutto il contrario Pep Guardiola stupisce tutti. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, infatti, il tecnico spagnolo ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo proprio alla vigilia della cruciale sfida di ritorno degli ottavi con le merengues, in programma domani sera.