Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni: la decisione su Mbappè!

Tutto pronto per Manchester City-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal 3-0 Blancos dell’andata, ecco le probabili formazioni.

Una notte stellare, una notte da veri campioni. Ormai è tutto pronto per Manchester City-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal 3-0 Blancos dell’andata firmato Federico Valverde, gli uomini di Pep Guardiola sono alla ricerca di quella che è una vera e propria impresa, anche se i Citizens hanno spesso abituato a clamorosi capovolgimenti. Ecco le probabili formazioni. Alvaro Arbeloa ritrova Kylian Mbappé, che dovrebbe però partire dalla panchina.

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Doku. All. Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius. All. Arbeloa.

Manchester City-Real Madrid, clamorosa decisione di Guardiola