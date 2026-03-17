River Plate, ecco la nuova stella che piace all’Inter

Nato a Comodoro Rivadavia il 1/01/2007, Ian Subiabre è l’ultimo prodotto del settore giovanile del River Plate che negli ultimi anni ha già sfornato talenti come Julian Alvarez, Claudio Echeverri e Franco Mastantuono.

In casa River Plate, il talento è la normalità. Nelle ultime stagioni i Millonarios hanno sfornato una quantità di talenti pazzesca. Da Julian Alvarez fino a Franco Mastantuono, passando da Claudio Echeverri e Enzo Fernandez. Tutti calciatori che hanno raggiunto presto l’Europa e chi più e chi meno stanno ottenendo risultati importanti. L’ultima gemma uscita dal settore giovanile del River Plate è Ian Subiabre. Attaccante esterno di fascia sinistra, ha impressionato tutti. Subiabre ha recentemente rinnovato fino al 2028 con una clausola da 100 milioni. Un nome destinato ad imporsi nel calcio, quello di Ian Subiabre. L’attaccante come riportato dall’Argentina, piace anche all’Inter in Italia.

Il talento

Esterno sinistro di grande spunto, Subiabre sta crescendo anche in fase realizzativa confermandosi come uno dei talenti più limpidi del Torneo Apertura. Il percorso di Barillete, soprannominato così sin da bambino per la grande velocità ma anche per i tanti viaggi a cui è stato costretto è stato però più tortuoso rispetto ai suoi predecessori. Entrato definitivamente nell’universo Millonarios nel 2022 a 15 anni, Subiabre ha esordito con Demichelis, trovando continuità poi con Gallardo e ora con Coudet.

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L’interesse dell’Inter e il rinnovo

Ed ha già attirato su di se l’interesse dei principali top club europei tra cui l’Inter, in Italia. Con il River Plate che ha rifiutato negli ultimi mesi una prima offerta da 10 milioni dalla Turchia. Un rinnovo che è stato tortuoso e complicato da raggiungere ma che ha visto il club riuscire a blindare il ragazzo fino al 2028 includendo anche una maxi clausola rescissoria da 100 milioni. In possesso della doppia nazionalità Argentina e Cilena, grazie al padre, Subiabre ha però scelto l’Albiceleste nel segno dell’idolo Messi, con la quale ha conquistato l’Argento all’ultimo Mondiale U20. Un presente da titolare al River Plate e un futuro ancora tutto da scrivere con Subiabre che dopo l’Argentina vuole prendersi anche l’Europa….