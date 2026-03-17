Spalletti-Juventus, rinnovo vicinissimo: la situazione

La Juventus e Spalletti sempre più vicini al rinnovo: dialoghi intensi e intesa quasi raggiunta per proseguire insieme. Accordo su base annuale con opzioni, ora restano solo gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale definitivo.

La Juventus e Luciano Spalletti sono sempre più vicini a proseguire insieme. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra le parti si sono intensificati anche nelle ultime ore, portando a un’intesa ormai a un passo: si tratta di un rinnovo di reciproca soddisfazione, con una formula che dovrebbe prevedere un anno più uno o due di opzione.

Spalletti-Juventus, un rinnovo che parte da lontano

Una trattativa che, in realtà, affonda le sue radici già da tempo. Le basi dell’accordo erano infatti state anticipate fin dal 29 dicembre, segno di una volontà comune di dare continuità al progetto tecnico. Da allora i dialoghi non si sono mai interrotti, fino ad arrivare alla fase attuale, in cui restano soltanto da definire gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale.

La Juventus vede in Spalletti la figura ideale per consolidare un percorso di crescita che ha già dato segnali importanti. L’esperienza e la capacità di gestione del tecnico toscano rappresentano elementi fondamentali per un club che punta a tornare stabilmente ai vertici, sia in Italia che in Europa. Il possibile rinnovo, dunque, non è soltanto una scelta tecnica, ma anche strategica, orientata alla stabilità e alla costruzione di un’identità precisa.

Spalletti, voglia di Juve

Dal canto suo, Spalletti avrebbe apprezzato la fiducia della società bianconera e la condivisione di obiettivi a medio-lungo termine. La formula dell’accordo – un anno più opzioni – riflette proprio questa visione: garantire continuità, ma allo stesso tempo mantenere una certa flessibilità in base ai risultati e all’evoluzione del progetto.

Un aspetto chiave della trattativa è stato il confronto costante tra le parti. I “dialoghi fitti” citati da Pedullà testimoniano una negoziazione serrata ma costruttiva, in cui si è lavorato per trovare un punto d’incontro su tutti i dettagli, dall’ingaggio alle prospettive future. La sensazione è che non ci siano mai stati veri ostacoli, ma piuttosto un percorso graduale verso un’intesa già delineata.

Spalletti, tassello fondamentale per il futuro della Juventus

Per la Juventus, chiudere il rinnovo di Spalletti significherebbe mettere un altro tassello importante nella programmazione della prossima stagione dopo i rinnovi di Yildiz e McKennie. In un calcio sempre più orientato alla progettualità, la continuità tecnica diventa un valore aggiunto decisivo.

Ora non resta che attendere gli ultimi adempimenti burocratici. Poi potrà arrivare l’ufficialità, che sancirà la prosecuzione di un rapporto considerato solido e promettente, con l’obiettivo di riportare la Juventus ai livelli che la sua storia impone.