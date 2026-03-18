Cremonese, esonerato Nicola. Arriva Giampaolo: i dettagli del contratto

Davide Nicola non è più il tecnico della Cremonese. Dopo il momento fortemente negativo che ha fatto piombare i grigiorossi nella zona retrocessione, ecco la decisione.

Il periodo di tantissime sconfitte ha avuto un esito prevedibile: la Cremonese ha esonerato Nicola: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

In arrivo Giampaolo

Per la difficile operazione salvezza, la Cremonese si affiderà a Marco Giampaolo. L’avventura dell’ex tecnico del Lecce firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027. Il che sta dunque a significare che la proprietà lombarda vuole proseguire anche nella prossima stagione con Giampaolo, a prescindere dai risultati di questo rush finale di stagione.