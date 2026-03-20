Inter, si programma: tra missioni londinesi ed insidie catalane

L’ottica di programmazione nerazzurra prescinde dall’esito di una stagione che in casa Inter si vorrebbe far coincidere con il terzo tricolore del ciclo inaugurato nel 2021. Il ritmo di uno scudetto ogni due stagioni circa è soddisfacente e confortante, tanto da suggerire che la strada intrapresa sia quella giusta e che, di conseguenza, sia opportuno evitare stravolgimenti radicali.

Allo stesso tempo, è evidente come il cambio di proprietà abbia modificato profondamente l’inquadramento economico del club. Da una parte rendendolo più solido, dall’altra ridefinendo la prospettiva degli investimenti. Se in passato le risorse erano destinate prevalentemente alla costruzione di un instant team capace di garantire risultati immediati e introiti fondamentali per la sostenibilità, oggi le scelte sembrano orientate verso una visione più ampia.

L’obiettivo è chiaro: consolidare le basi già gettate e cercare una presenza stabile nel gotha del calcio europeo, anche alla luce delle tre finali continentali raggiunte – e perse – nel ciclo recente.

Chivu e la nuova identità tecnica

Individuato in Cristian Chivu un allenatore ritenuto in grado di tradurre in campo gli ideali di bel gioco, programmazione e valorizzazione del materiale umano, l’Inter è pronta ad avviare una nuova fase.

Non resta che iniziare a costruire l’estate che dovrà segnare, con ogni probabilità, una discontinuità rispetto al passato recente. L’idea è quella di modellare un impianto alternativo a quello consolidato, ormai conosciuto e studiato dagli avversari, senza però rinnegare quanto di buono è stato fatto.

In questo senso va letta anche la recente missione londinese di Piero Ausilio e Dario Baccin: una vera e propria immersione tra partite e incontri, utile per tessere trame di mercato che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane, qualora si aprissero spiragli reali.

Mercato tra ritorni e opportunità: da Vicario ad Andrey Santos

Tra i nomi monitorati, quello di Vicario per la porta rappresenta un obiettivo ormai consolidato. La volontà del portiere friulano di tornare in Italia e l’apprezzamento di lunga data della dirigenza nerazzurra rendono l’operazione plausibile. Già ai tempi dell’Empoli, infatti, l’Inter aveva mostrato interesse, prima del trasferimento al Tottenham.

Più intrigante, invece, il discorso legato al Chelsea. Dopo un tentativo nella scorsa estate, rivelatosi impraticabile per questioni economiche e tecniche, potrebbe riaprirsi la pista che porta ad Andrey Santos. Il centrocampista brasiliano resta molto apprezzato dal management nerazzurro, con la speranza che, a distanza di un anno, possano esserci condizioni più favorevoli per affondare il colpo.

Resistenze e scenari “catalani”

I riflettori della Premier League restano inevitabilmente puntati su alcuni dei gioielli nerazzurri. Tuttavia, la linea del club appare chiara: per Pio Esposito non esiste alcuna apertura a trattative.

Diverso il discorso per Alessandro Bastoni, anche se in questo caso è lo stesso difensore a dettare le condizioni. L’intenzione di base sarebbe quella di proseguire a Milano, a meno che non si presenti un’opportunità concreta con il Barcellona, unica destinazione capace di far vacillare le sue certezze.

Continuità sì, ma con ambizione

Il futuro dell’Inter si gioca quindi su un equilibrio sottile: mantenere la continuità di un ciclo vincente, ma allo stesso tempo introdurre cambiamenti mirati per restare competitivi ad altissimo livello.

Perché se è vero che vincere con regolarità è già un segnale di solidità, è altrettanto vero che per restare nel vertice del calcio europeo serve evolversi costantemente. E l’Inter, oggi, sembra aver chiaro quale strada percorrere.