Rashford, lo United blocca il Barça: rifiutata la proroga

I Red Devils respingono la richiesta del Barcellona, che ha cercato di ottenere un accordo per rendere più flessibili le condizioni di riscatto dell’inglese. Si resta dunque sulle condizioni stipulate quest’estate.

Con 10 gol e 13 assist messi a referto tra tutte le competizioni, Marcus Rashford si sta dimostrando una pedina centrale nella rosa di Hansi Flick. L’attaccante, arrivato in estate tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, ha ormai da mesi convinto la dirigenza blaugrana che è ora decisa ad acquistare a titolo definitivo il calciatore. L’ultimo periodo, in cui si è notato un leggero calo nelle prestazioni del classe ‘97, non ha cambiato i piani del Barcellona, che anzi ha provato a intavolare una trattativa con la squadra inglese per ritoccare le condizioni per il riscatto del giocatore.

La richiesta del Barça

Nella giornata di giovedì, i Blaugrana hanno inoltrato la richiesta di proroga del prestito per un ulteriore anno, in modo tale da poter pagare nel 2027 la clausola di 30 milioni. La ragione va ricercata nel tentativo di alleggerimento delle spese, in vista del prossimo mercato estivo. Secondo diverse fonti, Deco (DS del Barça), starebbe infatti lavorando all’acquisto di una punta di livello e di un centrale mancino. I nomi che hanno iniziato a circolare sono di primissimo livello: Harry Kane, Julián Álvarez, o anche il “nostro” Alessandro Bastoni; è quindi evidente che per restare nei paletti del fair play finanziario, una proroga di 12 mesi darebbe una boccata di ossigeno alle casse del club, che ha bisogno di sostenere economicamente le sue ambizioni di successo.

Il rifiuto dello United

La risposta da Old Trafford, però, non ha tardato ad arrivare. Se è vero che al Barcellona una proroga farebbe molto comodo, bisogna anche sottolineare che l’ambiente intorno ai Red Devils non ha mai accettato la cessione di Rashford. Il prezzo di vendita, visto il livello del giocatore e l’interesse che da sempre suscita a livello nazionale ed internazionale, è sin da subito stato accolto come troppo basso per risultare accettabile. Secondo i media inglesi la dirigenza è consapevole di non aver raggiunto un accordo soddisfacente, e non è dunque disposta ad affrontare ulteriori trattative sull’attaccante inglese.

Il futuro di Rashford

Marcus Rashford ha espresso a più riprese la sua volontà di rimanere a Barcellona. La centralità nel progetto, l’intesa con i compagni e le ambizioni della società hanno creato un contesto in cui l’ex United ha tutto l’interesse di rimanere. Non è in dubbio neanche la posizione del club, ormai convinto ad esercitare il diritto di riscatto pattuito coi Red Devils. Resta però da capire se le finanze blaugrana potranno sostenere il progetto che sta prendendo forma. La situazione economica del Barcellona impone di monitorare con attenzione tutte queste situazioni, ma ad oggi la sicurezza è una: Barcellona e Rashford vogliono continuare insieme.