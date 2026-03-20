Roma-Bologna: flop Gasperini. Italiano vola ai quarti

Termina 3-4 dopo i tempi supplementari la gara dell’Olimpico tra Roma e Bologna. Ad accedere ai quarti di finale di Europa League è la banda Italiano. Flop per Gasperini che ora per portare i giallorossi in Champions dovrà entrare nelle prime 4 in Serie A.

Finisce con un pirotecnico 3-4 la gara tra Roma e Bologna. Dopo il 3-3 dei tempi regolamentari e l’1-1 dell’andata, infatti, basta il gol di Nicolò Cambiaghi ai rossoblù per accedere ai quarti di finale dove incontreranno ora l’Aston Villa che ha battuto 2-0 il Lille, dopo l’1-0 dell’andata. Felsinei avanti due volte, 0-1 e 1-3 raggiunti sempre dai giallorossi. Nei supplementari il terzo vantaggio per la banda Italiano, quello definitivo, che regala il passaggio del turno al Bologna. Roma fischiata dalla propria tifoseria al termine del match. Ora per entrambe l’ultima gara prima della sosta in Serie A. I felsinei affronteranno domenica la Lazio alle 15.00 in casa. La Roma alle 18.00 sempre domenica il Lecce all’Olimpico.

Bologna avanti 1-2

8 minuti e prima occasione per la Roma. Prima ci prova El Shaarawy che viene murato, poi Pisilli con deviazione finale di Ferguson. Bologna pericoloso al 14′. Rowe serve Castro che si invola, Celik salva in angolo. La Roma al 19′ perde Kone per infortunio, dentro Pellegrini. Al 22′ Rowe la sblocca. L’attaccante supera Mancini e scambia con Castro per poi superare definitivamente Svilar. Roma che sfiora il pari al 25′. Cristante calcia, Lucumì salva. Ancora giallorossi pericolosi al 28′. Ci prova Mancini, pallone che finisce in corner. Bologna che sfiora il raddoppio al 29′. Diagonale di Bernardeschi, para Svilar. Palo di Pellegrini al 31′. Un minuto dopo la Roma pareggia. Corner di Pellegrini con N’Dicka che realizza l’1-1. Al 45′ rigore Bologna. Fallo di El Shaarawy su Zortea. Bernardeschi realizza.

Castro fa 1-3, la Roma rimonta

1-3 Bologna al 58′, segna Castro. Rowe vince il duello aereo con Cristante e anticipa N’Dicka serve l’assist all’argentino che calcia fortissimo con il destro sotto l’incrocio. La riapre Malen al 68′ su rigore. Spinta di Freuler su Robinio Vaz, si va dal dischetto. L’attaccante Olandese non sbaglia 2-3. Ravaglia evita il 3-3 al 72′. Punizione a giro di Pellegrini, salva il portiere del Bologna. Ancora Malen pericoloso al 77′. L’ex Aston Villa rientra e calcia ma non trova la porta. Pari Roma al 80′ con Pellegrini. Cristante serve a rimorchio il n.7 che calcia dal limite e trova l’angolino per il 3-3. Prima del fischio finale ancora un’occasione a testa, Freuler per il Bologna, Wesley per la Roma.

Cambiaghi la decide, il Bologna si regala l’Aston Villa

Subito Roma pericolosa al 93′. Destro potente dell’esterno turco, Ravaglia non si fa sorprendere deviando in corner. Secondo supplementare che inizia con il Bologna pericoloso. Occasione per Orsolini. Palla persa da Pellegrini, per poco non ne approfitta il 7 del Bologna recuperato dal rientro del centrocampista giallorosso. Hermoso rischia tantissimo al minuto 110. Il centrale spagnolo scivola sulla pressione di Orsolini, anticipato da Svilar. 3-4 di Cambiaghi al 111′. Triangolazione tra l’esterno e Dallinga con l’attaccante italiano che da buona posizione supera sul suo palo Svilar, palla che sbatte sul palo opposto e entra in porta. Roma che chiede un rigore allo scadere, ancora su Vaz ma per l’arbitro non c’è nulla. Roma eliminata. Bologna ai quarti contro l’Aston Villa.