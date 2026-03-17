Roma e Bologna si giocano l’accesso ai quarti di UEFA Europa League dopo l’1-1 dell’andata, con la sfida decisiva all’Stadio Olimpico. Il Bologna arriva in grande forma, mentre la Roma punta sul fattore casa per conquistare la qualificazione, i consigli di Planetwin365.news,

Lo ha ammesso anche Gian Piero Gasperini e i numeri lo confermano: nell’andata degli ottavi di Europa League è stato più Bologna che Roma.

Andata equilibrata: meglio il Bologna, ma la Roma resiste

Gli emiliani hanno prodotto di più (13 tiri totali, 4 nello specchio contro gli 8 e 2 dei giallorossi), ma il risultato finale è stato di 1-1, lasciando tutto aperto per il ritorno all’Olimpico giovedì 19 marzo. I rossoblù sono passati in vantaggio con Bernardeschi, ma la Roma ha risposto con Pellegrini, trovando un gol pesante in trasferta.

Roma e Bologna si giocano l’accesso ai quarti di finale

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Bologna arriva con il morale alto: ha vinto cinque trasferte consecutive, un record storico per il club, e vuole continuare a sorprendere.

I precedenti sorridono alla Roma

La Roma, invece, sta attraversando un periodo complicato: le recenti sconfitte contro Genoa e Como, entrambe in trasferta per 2-1 hanno allontanato i giallorossi dalla zona Champions e confermato alcune fragilità, soprattutto nei secondi tempi, visto che gli ultimi otto gol subiti sono arrivati tutti dopo l’intervallo. Il successo finale nel torneo garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie.

I precedenti tra le due squadre sono equilibrati: su 165 confronti, la Roma ha vinto 58 volte, il Bologna 56 e ci sono stati 51 pareggi. All’Olimpico, il fattore campo sorride ai giallorossi: 36 vittorie, 26 pareggi e 21 successi ospiti nelle 83 gare giocate.

Chi passerà il turno affronterà nei quarti la vincente tra Aston Villa e Lille. Per ulteriori informazioni sulle Coppe Europee puoi visitare il sito di Planetwin365.news