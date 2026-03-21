Italia, prima tegola per Gattuso: Scamacca salta i playoff dei Mondiali

Defezione importante, in casa Italia, per il CT azzurro Rino Gattuso in vista del playoff di qualificazione al Mondiale contro l’Irlanda del Nord: si ferma l’attaccante Gianluca Scamacca.
L’attaccante dell’Atalanta ha accusato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il classe 1999, oltre a saltare il prossimo impegno della Dea contro il Verona, è costretto ad alzare bandiera bianca in vista della sfida che si giocherà giovedì 26 marzo proprio a Bergamo.
Italia, la lista aggiornata
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).
Il ritiro azzurro
Prenderà il via domani sera con il raduno fissato a Coverciano la missione Mondiale della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo a Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Questi i convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di giovedì.