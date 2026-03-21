Milan, vittoria 3-2 contro il Torino: -5 dall’Inter. Poi Allegri sbotta: “Così smetto di allenare”

Non è una serata semplice per il Milan che però riesce a piegare la resistenza del Torino con un pirotecnico 3-2. I Rossoneri ripartono con personalità dopo il ko dell’Olimpico. Questo successo consente agli uomini di Allegri di scavalcare nuovamente il Napoli e di portarsi a sole cinque lunghezze dall’Inter, in attesa del posticipo dei nerazzurri a Firenze.

Milan-Torino: gol ed emozioni

L’avvio di gara vede un Diavolo piuttosto imballato, incapace di scardinare il muro eretto da D’Aversa. Proprio quando il Torino sembrava avere il controllo del gioco, al 37′ sale in cattedra Pavlovic: il centrale serbo intercetta una respinta di Coco e scaglia un sinistro terrificante dalla lunga distanza. La parabola è perfetta: bacia la traversa e beffa Paleari per l’1-0. La gioia milanista dura però poco: la squadra subisce la reazione veemente degli ospiti che poco prima dell’intervallo, una conclusione di Vlasic sbatte sul legno dopo il tocco di Maignan, sulla sfera vagante si avventa Simeone, che brucia De Winter sul tempo e firma l’1-1.

Negli spogliatoi Allegri decide di cambiare marcia: fuori Tomori, dentro Athekame e passaggio alla difesa a quattro. La rivoluzione tattica produce effetti immediati tra il 54′ e il 55′: un’azione manovrata partita dai piedi di Modric libera Pulisic al cross. Rabiot si inserisce con tempismo perfetto e deposita in rete. Nemmeno sessanta secondi dopo, Fofana riceve in area da Athekame, gestisce il pallone nonostante la pressione dei difensori e fredda il portiere con un preciso destro.

Brividi nel finale e furia Allegri per verdetto VAR

Dopo il rigore al Torino, #Allegri sbotta con Doveri: “Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare” (dazn) — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) March 21, 2026

L’incontro sembra ormai in cassaforte. Tuttavia, un contatto falloso di Pulisic su Simeone, rilevato dal VAR, regala un penalty al Torino. Vlasic non sbaglia dal dischetto e accorcia le distanze, rendendo il finale incandescente. Nonostante il forcing granata e una chance per Ricci nel recupero, il Milan tiene botta e porta a casa l’intera posta in palio. “Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare”, queste le parole di Max Allegri rivolte alla terna arbitrale dopo il rigore concesso ai granata.