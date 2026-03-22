Home » Calcio » Contatto Simeone-Pavlovic, Allegri al limite in Milan-Torino: “Così mi fate passare la voglia”

Contatto Simeone-Pavlovic, Allegri al limite in Milan-Torino: “Così mi fate passare la voglia”

di

Il finale di Milan-Torino è stato un concentrato di adrenalina e polemiche, con il solito Massimiliano Allegri protagonista assoluto!

Con i rossoneri avanti 3-1 e il traguardo ormai vicino, a otto minuti dal termine l’episodio che ha riacceso il match: un contatto in area tra Pavlovic e Simeone. Inizialmente l’arbitro Fourneau ha lasciato proseguire, poi il richiamo del VAR per una manata del serbo al “Cholito”. Dopo il controllo al monitor, la decisione è cambiata: calcio di rigore per i granata di D’Aversa e giallo per il difensore. Una scelta che ha scatenato la reazione dei tifosi, ma soprattutto quella di un Massimiliano Allegri già visibilmente elettrizzato in panchina.

Il nervosismo dell’allenatore rossonero a San Siro (Screen X)

Milan-Torino: Allegri e lo sfogo con il quarto uomo

I microfoni di DAZN hanno catturato un momento di pura frustrazione tra il tecnico livornese e il quarto ufficiale Doveri. Allegri, spazientito dalla gestione dell’episodio, ha sbottato con un mix di amarezza e sarcasmo: “Io ci provo a restare calmo, ma così mi fate passare la voglia… Io smetto di allenare!”. Nonostante il brivido finale causato dal penalty trasformato da Vlasic, il Milan è riuscito a blindare il 3-2. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che permette ai rossoneri di controsorpassare il Napoli di Antonio Conte in una lotta al vertice sempre più serrata.

L’allenatore al termine del match ha così commentato la vittoria: “Era importante dopo la sconfitta con la Lazio. Una sconfitta oggi ci avrebbe fatto passare una brutta sosta e andare a Napoli, a giocare uno scontro diretto, con una vittoria in più da fare rispetto al raggiungimento della Champions. A Doveri? Era una battuta, sì comunque, in un momento così importante è arrivato questo rigore che però ci ha fatto bene, ci ha fatto rientrare in partita”.

Change privacy settings
×