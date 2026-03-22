Contatto Simeone-Pavlovic, Allegri al limite in Milan-Torino: “Così mi fate passare la voglia”

Il finale di Milan-Torino è stato un concentrato di adrenalina e polemiche, con il solito Massimiliano Allegri protagonista assoluto!

Con i rossoneri avanti 3-1 e il traguardo ormai vicino, a otto minuti dal termine l’episodio che ha riacceso il match: un contatto in area tra Pavlovic e Simeone. Inizialmente l’arbitro Fourneau ha lasciato proseguire, poi il richiamo del VAR per una manata del serbo al “Cholito”. Dopo il controllo al monitor, la decisione è cambiata: calcio di rigore per i granata di D’Aversa e giallo per il difensore. Una scelta che ha scatenato la reazione dei tifosi, ma soprattutto quella di un Massimiliano Allegri già visibilmente elettrizzato in panchina.

Milan-Torino: Allegri e lo sfogo con il quarto uomo

I microfoni di DAZN hanno catturato un momento di pura frustrazione tra il tecnico livornese e il quarto ufficiale Doveri. Allegri, spazientito dalla gestione dell’episodio, ha sbottato con un mix di amarezza e sarcasmo: “Io ci provo a restare calmo, ma così mi fate passare la voglia… Io smetto di allenare!”. Nonostante il brivido finale causato dal penalty trasformato da Vlasic, il Milan è riuscito a blindare il 3-2. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che permette ai rossoneri di controsorpassare il Napoli di Antonio Conte in una lotta al vertice sempre più serrata.

🇮🇹🔴⚫️ Milan suma 3 VICTORIAS en sus últimos 4 PARTIDOS por Serie A: ✅2-0 vs. Cremonese

✅1-0 vs. Inter

❌1-0 vs. Lazio

✅3-2 vs. TORINO 🆕 El equipo de Massimiliano Allegri LE METE PRESIÓN AL INTER, poniéndose a 5 puntos de la cima 👀 pic.twitter.com/BDhntjwirt — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 21, 2026

L’allenatore al termine del match ha così commentato la vittoria: “Era importante dopo la sconfitta con la Lazio. Una sconfitta oggi ci avrebbe fatto passare una brutta sosta e andare a Napoli, a giocare uno scontro diretto, con una vittoria in più da fare rispetto al raggiungimento della Champions. A Doveri? Era una battuta, sì comunque, in un momento così importante è arrivato questo rigore che però ci ha fatto bene, ci ha fatto rientrare in partita”.