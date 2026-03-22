L’Inter frena ancora: contro la Fiorentina Ndour risponde a Esposito

L’Inter rallenta ancora nella corsa Scudetto fermandosi sull’1-1 contro la Fiorentina al Franchi: botta e risposta tra Esposito e Ndour, decisivo De Gea nel finale. I viola guadagnano un punto pesante nella lotta salvezza, nerazzurri ancora senza vittorie.

L’Inter non trova l’allungo decisivo verso lo Scudetto e si ferma sull’1-1 contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, nella sfida valida per la trentesima giornata di Serie A.

Il racconto della gara

I nerazzurri partono fortissimo e sbloccano il match dopo nemmeno 40 secondi: Francesco Pio Esposito finalizza di testa un grande traversone di Barella, sorprendendo la difesa viola. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e porta al pareggio firmato da Ndour, abile a ribadire in rete da due passi dopo la respinta corta di Sommer sulla conclusione di Gudmundsson.

La partita resta equilibrata e combattuta per tutti i novanta minuti, con occasioni da entrambe le parti. Nel finale arriva il brivido più grande: Esposito riceve palla, aggira la marcatura di Ranieri e calcia a botta sicura, ma trova una straordinaria risposta di De Gea che salva il risultato. È l’ultima emozione di una gara intensa che si chiude sull’1-1.

Inter, segnali negativi

Per l’Inter si tratta della terza partita consecutiva senza vittorie, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e il pareggio casalingo con l’Atalanta. Un rallentamento che incide sulla corsa al titolo: la squadra mantiene il primo posto, ma vede ridursi il vantaggio a +6 sui rossoneri e a +7 sul Napoli.

La Fiorentina alimenta le speranze salvezza

Dall’altra parte, la Fiorentina conquista un punto prezioso in chiave salvezza. I viola rispondono al successo della Cremonese e sfruttano la sconfitta del Lecce, portandosi a +2 sulla zona rossa. Un margine ancora sottile, ma importante per il morale e per la lotta nelle ultime giornate di campionato.