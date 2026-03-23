Italia, che guaio! Gattuso perde un attaccante: ecco di chi si tratta

Si parte: inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord. E per Gattuso c’è una brutta notizia.
Si parte: Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord. Ma per Gennaro Gattuso c’è una brutta notizia: un calciatore, infatti, non potrà rispondere alla convocazione in azzurro.
Nazionale, out un attaccante! Ecco chi
Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato Nicolò Cambiaghi del Bologna.
Nazionale, i convocati di Gattuso
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
Italia, prima tegola per Gattuso: Scamacca in dubbio
Problema importante, in casa Italia, per il CT azzurro Rino Gattuso in vista del playoff di qualificazione al Mondiale contro l’Irlanda del Nord: si ferma l’attaccante Gianluca Scamacca, che risponderà comunque alla chiamata.
L’attaccante dell’Atalanta ha accusato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il classe 1999 salterà il prossimo impegno della Dea contro il Verona, e potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca in vista della sfida che si giocherà giovedì 26 marzo proprio a Bergamo.
Scamacca a Coverciano, poi si vedrà
Gianluca Scamacca ha deciso, nonostante il problema muscolare, si presenterà domani sera nel ritiro della Nazionale. Il centravanti spera di poter recuperare, è motivato a rendersi disponibile per la gara. Lunedì lo staff medico della selezione azzurra farà tutte le valutazioni del caso e deciderà il da farsi.