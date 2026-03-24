Play-off Mondiali, designato l’arbitro per Italia-Irlanda del Nord: i i precedenti sorridono agli Azzurri

Ufficiale la squadra per l’attesissima semifinale dei Playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. A dirigere l’incontro sul prato della New Balance Arena sarà l’esperto arbitro Danny Makkelie.

Il direttore di gara olandese sarà supportato da un team quasi interamente “orange”: i guardalinee Steegstra e de Vries, con van Boekel e Manschot alle postazioni VAR. Unica eccezione internazionale è rappresentata dal quarto uomo, lo spagnolo Gil Manzano.

Italia-Irlanda del Nord: l’arbitro è Makkelie, amuleto per gli Azzurri?

Per Makkelie si tratta del quinto incrocio con la nostra Nazionale, e i precedenti autorizzano un pizzico di cauto ottimismo. Sotto la sua direzione, l’Italia non ha mai perso, collezionando due vittorie e due pareggi. Impossibile dimenticare l’ultimo precedente del 24 giugno 2024. Makkelie era in campo durante Croazia-Italia 1-1, la notte del magico gol di Zaccagni allo scadere che ci ha spalancato le porte degli ottavi a Euro 2024. Gli altri incroci? Italia-Turchia 3-0 (l’esordio trionfale di Euro 2020), poi Italia-Portogallo 0-0 (Nations League 2018-19) e infine Macedonia del Nord-Italia 2-3 valevole per le Qualificazioni Mondiali 2018.

Sarà l’olandese Danny Makkelie ad arbitrare Italia-Irlanda del Nord di giovedì prossimo. pic.twitter.com/Zly4iavZQi — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) March 24, 2026

Curiosità sulla designazione

Danny Makkelie è noto per essere un arbitro dal pugno di ferro ma dal dialogo aperto, essendo un poliziotto di professione nel suo paese. 43enne, nato a Willemstad, capitale di Curaçao, è internazionale dal 2011. La sua nomina per una sfida da “dentro o fuori” come questa conferma la grande fiducia che l’UEFA ripone nella sua gestione dei momenti di alta tensione. Inoltre, la scelta di Bergamo come sede della partita aggiunge un carico emotivo notevole: l’Italia torna in uno stadio caldissimo per cercare il pass decisivo verso la finale del playoff, contando su un esperto fischietto che, finora, ha quasi sempre portato bene ai colori della nostra Nazionale.