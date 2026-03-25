Italia, il gol è fermo alla “Preistoria”: il gap con le big mondiali

Mentre il calcio globale corre a ritmi vertiginosi, polverizzando record di gol che resistevano da decenni, l’Italia sembra rimasta intrappolata in una capsula del tempo. Il dato che emerge dal confronto con le altre grandi nazionali è impietoso: dal 2000 a oggi, quasi tutte le “Big” hanno aggiornato il proprio record di marcature all-time. Tutte, tranne noi.

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito all’ascesa di veri e propri “alieni” dell’area di rigore. I numeri parlano chiaro: Cristiano Ronaldo guida la carica con un mostruoso bottino di 143 gol per il Portogallo, riscrivendo non solo la storia del suo Paese ma quella del calcio mondiale. Lionel Messi segue a ruota con 115 reti per l’Argentina, trascinando l’Albiceleste sul tetto del mondo in Qatar 2022. Anche nazioni storicamente solide ma meno prolifiche hanno trovato i loro bomber definitivi: Harry Kane (78 gol) per l’Inghilterra e Olivier Giroud (57 gol) per la Francia hanno superato leggende del passato in tempi recentissimi.

L’eccezione da gol dell’Italia: l’eredità di “Rombo di Tuono”

In questo scenario di record frantumati, l’Italia spicca come l’unica eccezione. In vetta alla classifica dei marcatori azzurri siede ancora, inarrivabile, Gigi Riva. Il suo record di 35 marcature resiste dal 1974. Sono passati cinquant’anni: mezzo secolo in cui si sono succeduti campioni del calibro di Baggio, Del Piero, Totti, Vieri e Inzaghi, nessuno dei quali è riuscito a scalfire il primato di “Rombo di Tuono“.

Un problema evidente

Il confronto con i 79 gol di Neymar con il suo Brasile, i 71 di Miroslav Klose con la Germania o i 59 di David Villa con la Spagna evidenzia una carenza strutturale che l’Italia si trascina da troppo tempo: la difficoltà nel produrre e finalizzare un centravanti “di peso” capace di mantenere una media realizzativa d’élite per oltre un decennio. Se per le altre nazionali il nuovo millennio è stato l’era dell’abbondanza, per l’Italia il gol resta un affare nostalgico, un ricordo in bianco e nero che ci riporta agli anni ’70. La domanda per il futuro rimane aperta: chi sarà l’erede capace di traghettare l’attacco azzurro fuori dalla “preistoria”?