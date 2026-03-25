Italia, missione Mondiale: Gattuso e i dubbi di formazione contro l’ostacolo Irlanda del Nord

Road to Mondiali 2026: l’Italia di Gattuso sfida l’Irlanda del Nord a Bergamo

Il sogno mondiale passa per la New Balance Arena. Domani sera, giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45, gli Azzurri scenderanno in campo contro l’Irlanda del Nord per la semifinale dei playoff di qualificazione. La posta in gioco è altissima: chi vince volerà in finale per giocarsi il pass verso la fase finale della Coppa del Mondo contro la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina. Per le due sconfitte, invece, l’impegno si trasformerà in una “semplice” amichevole di consolazione.

Vigilia di scelte: il punto dai ritiri di Italia e Irlanda del Nord

La giornata odierna è dedicata agli ultimi dettami tattici. I due commissari tecnici, Gennaro Gattuso e Michael O’Neill, incontreranno la stampa per presentare il match prima di dirigere le rifiniture pomeridiane. Saranno queste le ore decisive per sciogliere i ballottaggi che ancora tengono col fiato sospeso i tifosi.

I dubbi di “Ringhio”

Il CT azzurro sembra avere le idee chiare per nove undicesimi, ma restano aperti due ballottaggi legati alle condizioni fisiche di alcuni pilastri: il recupero di Bastoni procede spedito, con il centrale dell’Inter che punta a una maglia da titolare nel cuore della difesa a tre, ma Buongiorno è in preallarme e pronto in caso di forfait. A destra Politano sta smaltendo un leggero affaticamento. Se non dovesse farcela dal primo minuto, è pronto il giovane Palestra, che scalpita per un’occasione da protagonista davanti al suo pubblico di Bergamo nonostante il prestito al Cagliari. In attacco, spazio alla forza fisica di Kean e al senso del gol di Retegui. A centrocampo, gli inamovibili Tonali e Barella affiancati da Locatelli. Tra i pali, riflettori puntati su Gigio Donnarumma: il capitano taglierà il traguardo delle 80 presenze, diventando il più giovane calciatore italiano di sempre a raggiungere questo primato.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (o Buongiorno), Calafiori; Politano (o Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.