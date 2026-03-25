Italia, Retegui: “Bergamo città speciale, orgoglioso di indossare la maglia azzurra”

Mateo Retegui, attaccante dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord.

Le parole del centravanti azzurro: “Sto benissimo. Da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l’Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare”.

La conferenza stampa

Torni a Bergamo, che sensazioni provi?

“Tornare a Bergamo è sempre bello, per me questa città è speciale. Abbiamo disputato una grande gara qui contro l’Estonia, questo stadio mi dà di più. Esposito? Avere giocatori di questa qualità per me è importante, ma non solo lui. Spingi di più, ti alleni di più. Non competiamo tra di noi, andiamo avanti spalla a spalla”.

Cosa ti ha fatto innamorare della Nazionale?

“L’Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l’Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca”.