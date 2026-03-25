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Italia, Retegui: “Bergamo città speciale, orgoglioso di indossare la maglia azzurra”

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Mateo Retegui, attaccante dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord.

Le parole del centravanti azzurro: “Sto benissimo. Da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l’Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare”.

Mateo Retegui, a quota 5 nella classifica marcatori delle Qualificazioni Mondiali (Screen YouTube)

La conferenza stampa

Torni a Bergamo, che sensazioni provi?
“Tornare a Bergamo è sempre bello, per me questa città è speciale. Abbiamo disputato una grande gara qui contro l’Estonia, questo stadio mi dà di più. Esposito? Avere giocatori di questa qualità per me è importante, ma non solo lui. Spingi di più, ti alleni di più. Non competiamo tra di noi, andiamo avanti spalla a spalla”.

Cosa ti ha fatto innamorare della Nazionale?
“L’Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l’Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca”.

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