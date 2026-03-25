Noa Lang su Conte: “A volte succede che non scatti la scintilla”

Un’esperienza al Napoli non troppo felice, un feeling mai sbocciato con Antonio Conte. Noa Lang, ora al Galatasaray, ha parlato così.
Un’esperienza al Napoli non troppo felice, un feeling mai sbocciato con Antonio Conte. Noa Lang, ora al Galatasaray, ha parlato così a Voetbal International. Dal suo rapporto al tecnico salentino fino alle iniziali difficoltà riscontrate nel suo primo periodo alle pendici del Vesuvio.
Nao Lang: “Conte? A volte non scatta la scintilla”
Così Lang sui primi periodi a Napoli: “Io ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A Napoli siamo andati in ritiro e per una settimana non ho visto un pallone. Però sentivo che stavo diventando più forte. Anche quando stavo in panchina, avevo sempre la sensazione di essere pronto quando serviva. Era grazie alla mia condizione fisica”.
E su Conte, invece: “A volte succede che non scatti la scintilla, ma non mi pento di nulla. È stata un’esperienza formativa. Conte è e resta l’allenatore che mi ha voluto a tutti i costi. Credeva davvero in me, ma alla fine giocavamo senza esterni offensivi. Ho sempre dato tutto in allenamento e cercato di divertirmi. Però c’è un Mondiale in arrivo. A Napoli non avevo la garanzia di giocare e così quando si è fatto avanti il Galatasaray non ho avuto dubbi”.
Addio al Napoli, Noa Lang attacca Conte: il motivo della rottura
A distanza da qualche giorno dalla prematura partenza dal Napoli, Noa Lang dice la sua in merito all’addio al club azzurro. L’attaccante ha da poco firmato per il Galatasaray, in Turchia, ma ha voluto far sapere a tutti che la decisione non sia dipesa dalla sua volontà
Fra i giocatori che hanno lasciato il Napoli in questo mercato di gennaio, conclusosi lunedì sera, c’è Noa Lang. Una partenza avvenuta a stagione in corso, dopo sei mesi nei quali l’attaccante arrivato dall’Olanda non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Dopo la firma con il Galatasaray però lo stesso Lang ha rilasciato una intervista nella quale ha voluto dire la sua versione dei fatti, spiegando di essere partito non per sua volontà.
Napoli, Lang contro Conte: “Nessun feeling con lui”
A distanza di qualche giorno dal suo addio al Napoli e dalla firma con il Galatasaray, in Turchia, Noa Lang ha rilasciato una intervista ad ESPN per parlare della sua partenza dopo soli sei mesi dal club azzurro.
Queste le sue parole, a partire dal rapporto mai decollato con l’allenatore Antonio Conte: “Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto”.