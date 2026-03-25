Noa Lang su Conte: “A volte succede che non scatti la scintilla”

Un’esperienza al Napoli non troppo felice, un feeling mai sbocciato con Antonio Conte. Noa Lang, ora al Galatasaray, ha parlato così.

Un’esperienza al Napoli non troppo felice, un feeling mai sbocciato con Antonio Conte. Noa Lang, ora al Galatasaray, ha parlato così a Voetbal International. Dal suo rapporto al tecnico salentino fino alle iniziali difficoltà riscontrate nel suo primo periodo alle pendici del Vesuvio.

Nao Lang: “Conte? A volte non scatta la scintilla”

Così Lang sui primi periodi a Napoli: “Io ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A Napoli siamo andati in ritiro e per una settimana non ho visto un pallone. Però sentivo che stavo diventando più forte. Anche quando stavo in panchina, avevo sempre la sensazione di essere pronto quando serviva. Era grazie alla mia condizione fisica”.

E su Conte, invece: “A volte succede che non scatti la scintilla, ma non mi pento di nulla. È stata un’esperienza formativa. Conte è e resta l’allenatore che mi ha voluto a tutti i costi. Credeva davvero in me, ma alla fine giocavamo senza esterni offensivi. Ho sempre dato tutto in allenamento e cercato di divertirmi. Però c’è un Mondiale in arrivo. A Napoli non avevo la garanzia di giocare e così quando si è fatto avanti il Galatasaray non ho avuto dubbi”.

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