Un ex Milan, ora imprenditore miliardario, potrebbe investire nell’Arsenal: ecco di chi si tratta

Un ex calciatore, ora imprenditore miliardario, potrebbe presto acquisire quote dell’Arsenal. Ecco di chi si tratta.

Un ex calciatore, ora imprenditore miliardario, potrebbe presto acquisire quote dell’Arsenal. Alcune dichiarazioni, infatti, hanno alimentato voci che già in passato erano circolate. Ma di chi si tratta e come, questo ex calciatore, ha avuto un successo clamoroso? Ecco cosa sta accadendo.

Flamini vuole investire nell’Arsenal? Il punto

Le voci su un possibile coinvolgimento di Mathieu Flamini nell’assett societario dell’Arsenal tornano ciclicamente, alimentate da una combinazione affascinante: il legame emotivo con il club e il successo economico costruito lontano dal calcio. Negli ultimi giorni, alcune dichiarazioni dell’ex centrocampista hanno riacceso il dibattito.

Flamini non è un ex giocatore qualunque. Dopo una carriera solida tra Londra e Milano, ha costruito una seconda vita come imprenditore nel settore della biochimica, fondando la società GFBiochemicals. L’azienda opera nello sviluppo di alternative sostenibili ai derivati del petrolio e, nel tempo, è diventata un caso di studio nel mondo industriale. Questo successo ha contribuito a generare stime su un patrimonio personale potenzialmente miliardario, al punto che alcuni osservatori ritengono Flamini teoricamente in grado di partecipare all’acquisto di un grande club.

Flamini: “Non dimentico mai da dove vengo”

Proprio qui nasce la suggestione Arsenal. Il francese ha sempre mantenuto un forte legame con i Gunners, squadra con cui ha vissuto i momenti più significativi della sua carriera, tra cui una finale di Champions League e diverse FA Cup. In dichiarazioni recenti, ha ribadito: “Va da sé che club come Arsenal e Marsiglia occupano un posto speciale nel mio cuore. Non dimentico mai da dove vengo”.