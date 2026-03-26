Turchia in finale play-off: Inter in ansia, Calhanoglu va KO

Sostituito al 90′ di Turchia-Romania dopo aver accusato un fastidio al polpaccio sinistro, Hakan Calhanoglu ha comunque festeggiato dopo la vittoria per 1-0 che ha permesso alla squadra di Montella di qualificarsi per la finale degli spareggi verso i Mondiali 2026.

Brutte notizie da Istanbul per Cristian Chivu. Durante il playoff mondiale contro la Romania, Hakan Calhanoglu è stato costretto ad abbandonare il campo al 90′. Il regista dell’Inter ha avvertito un dolore al polpaccio sinistro, spingendo il CT Montella a sostituirlo immediatamente con Kahveci. Nonostante il traguardo storico delle 103 presenze in nazionale, la festa è rovinata dal dubbio sulle sue condizioni. Al momento la sua presenza per la finale playoff di martedì (contro la vincente di Slovacchia-Kosovo) è fortemente a rischio. Gli esami delle prossime ore chiariranno se si tratti di un semplice affaticamento o di una lesione che potrebbe tenerlo fuori anche al rientro in campionato.

Infortunio Calhanoglu: finale con la Turchia a rischio?

Calhanoglu, prima di essere sostituito, si tocca il polpaccio. pic.twitter.com/YRVo6vcf0n — Alessandro (@90ordnasselA) March 26, 2026

Con l’Inter, il calendario di aprile è pesantissimo: l’infortunio di Calhanoglu preoccupa anche lo staff medico nerazzurro visti gli impegni con Roma, Como e soprattutto la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro i lariani. In questa stagione, sotto la guida tecnica, l’Inter ha provato diverse soluzioni in regia. Senza il turco, i candidati principali per gestire il centrocampo sono Barella o Zielinski, con il giovane Sucic pronto a subentrare.

Le parole del turco a fine partita

Le dichiarazioni a TV8: “È passato un mese e mezzo dal mio infortunio, è durato un mese e mezzo. Mentalmente, ero un po’ giù di morale. I problemi fisici consecutivi hanno influito sul mio stato psicologico, ma ho cercato di rimanere forte. Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L’Inter mi ha aiutato in questo senso, Chivu mi ha aiutato molto, lo ringrazio”.