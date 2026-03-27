Bosnia-Italia, l’atto finale. Non c’è solo Dzeko: focus sulla squadra di Barbarez

Dopo la vittoria sull’Irlanda del Nord, martedì l’Itala affronterà la Bosnia Erzegovina per staccare il pass per il Mondiale 2026. Ecco il focus sulla squadra di Sergej Barbarez.

Il primo passo è compiuto, ne rimane un altro. Dopo la vittoria sull’Irlanda del Nord, martedì l’Italia affronterà la Bosnia Erzegovina per staccare il pass per il Mondiale 2026. Ma chi sono i calciatori di spicco della nazionale che affronteremo il 31 sera? A chi bisognerà stare attenti?

Il focus sulla Bosnia

Si parte, ovviamente, dal capitano: Edin Dzeko. Un passato fra Roma e Inter e adesso allo Schalke 04 dopo sei mesi non fortunati alla Fiorentina, è lui che ieri sera ha dato il via alla rimonta, poi conclusasi ai calci di rigore. Non c’è solo Dzeko, in difesa tanti volti conosciuti. Il primo è Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, oltre a Sead Kolasinac che invece veste la maglia dell’Atalanta. A centrocampo, inoltre, è presente Benjamin Tahirovic, con un passato alla Roma. La Bosnia si schiera con un 4-4-2 di contenimento, prevale la fase difensiva con ripartenze che partono dagli esterni. Molto fa il lavoro di sponda da parte di Dzeko, leadership tecnico e caratteriale della Bosnia.

Bosnia, la formazione che ieri ha battuto il Galles

BOSNIA ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic; Memic, Tahirovic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko.

Italia, contro la Bosnia servirà molto di più